12 حلويات لذيذة بدون خبز لإرضاء أسنانك الحلوة

ملخص: هل تبحث عن حلوى لذيذة دون الحاجة إلى تشغيل الفرن؟ هذه الحلويات الـ 12 غير المخبوزة ليست سهلة الصنع فحسب، بل إنها أيضًا لذيذة بشكل لا يصدق. من كعك الجبن الكريمي إلى ألواح الشوكولاتة، هناك ما يناسب الجميع.

1. تشيز كيك كلاسيكي بدون خبز

انغمس في كعكة الجبن الناعمة والكريمية دون متاعب الخبز. امزجي الجبن الكريمي والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا، ثم أضيفي الكريمة المخفوقة واسكبيها في قشرة بسكويت غراهام. البرد لبضع ساعات قبل التقديم.

2. ألواح الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني

اجمع بين المزيج النهائي من الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني في حلم بدون خبز. اخلطي بسكويت غراهام المطحون والسكر البودرة والزبدة المذابة وزبدة الفول السوداني. ضعيها في مقلاة، وأذيبي الشوكولاتة، ثم وزعيها على السطح. البرد حتى حازم.

3. كرات الثلج بجوز الهند

انقل نفسك إلى الجنة الاستوائية مع كرات الثلج جوز الهند المبهجة هذه. اخلطي جوز الهند المبشور والحليب المكثف المحلى والقليل من خلاصة الفانيليا واللوز. تشكل على شكل كرات وتبرد حتى تتماسك.

4. فطيرة ليمون آيس بوكس

للحصول على حلوى منعشة ومنعشة، قم بإعداد فطيرة الليمون المثلجة. يُمزج عصير الليمون مع الحليب المكثف، ويُضاف إليه الكريمة المخفوقة، ثم يُسكب في قشرة بسكويت غراهام، ثم يُبرد حتى يصبح مثاليًا.

5. تارت الشوكولاتة بدون خبز

أشبع رغبتك الشديدة في تناول الشوكولاتة مع تارت الشوكولاتة الغنية والمتميزة بدون خبز. اخلطي بسكويت الأوريو المطحون مع الزبدة المذابة، ثم ضعيهم في قالب التارت. تُسكب الكريمة الساخنة فوق الشوكولاتة الداكنة، ويُحرَّك المزيج حتى يصبح ناعمًا، ثم يُسكب في القشرة. البرد والتمتع به.

6. بارفيه زبادي التوت

اصنع حلوى لذيذة وصحية مع بارفيه زبادي التوت. طبقة من الزبادي اليوناني الممزوج بالعسل والجرانولا والتوت الطازج في أكواب أنيقة. علاج لكل من العيون وبراعم الذوق.

7. فطيرة كوب زبدة الفول السوداني

انغمس في المزيج الذي لا يقاوم من زبدة الفول السوداني والشوكولاتة مع فطيرة كوب زبدة الفول السوداني. تُخفق زبدة الفول السوداني، والجبن الكريمي، والسكر البودرة، وتُضاف إليها الطبقة المخفوقة، ثم تُسكب في قشرة بسكويت الشوكولاتة. البرد للحصول على شريحة مثالية من الجنة.

8. مجموعات الطرق الصخرية

هل ترغب في شيء مقرمش ومطاطي؟ حاول إنشاء مجموعات من الطرق الصخرية. قم بإذابة الشوكولاتة، ثم أضف المارشميلو الصغير والمكسرات المقطعة، ثم أسقط الملاعق على ورق البرشمان، واتركها للحصول على حلوى لذيذة محلية الصنع.

9. موس المانجو

استمتع بنكهات المانجو الاستوائية مع موس المانجو اللذيذ. يذاب الجيلاتين في الماء الدافئ، ويخلط مع هريس المانجو والسكر، ويضاف إلى الكريمة المخفوقة، ويبرد للحصول على حلوى خفيفة ومنعشة.

10. رايس كريسبي يعامل

للحصول على حلوى سهلة ومريحة، قم بإعداد بعض حلوى رايس كريسبي. نذوب الزبدة والمارشميلو، ثم نضيف رايس كريسبيز، ونضعهما في مقلاة، ونتركهما حتى يتماسكا. بسيطة ومرضية.

11. كمأة الأوريو

قم بتحويل بسكويت أوريو الشهير إلى كمأة لذيذة. اسحقي الأوريو، واخلطيه مع الجبن الكريمي، وشكليه على شكل كرات، ثم اغمسيه في الشوكولاتة المذابة، ثم ضعيه في الثلاجة لتحصلي على حلوى لذيذة.

12. أكواب التيراميسو

أحضر النكهات الإيطالية إلى مطبخك مع أكواب التيراميسو الفردية. اخلطي المسكربون مع السكر البودرة، ثم اغمسي أصابع السيدة في الإسبريسو، ثم ضعي طبقة من خليط المسكربون في أكواب، ورشيها بمسحوق الكاكاو. حلوى غنية وكريمة بشكل مبهج.

الخلاصة:

هذه الحلويات الـ 12 غير المخبوزة ليست سهلة الصنع فحسب، بل إنها أيضًا ممتعة للجمهور. سواء كنت ترغب في تناول شيء كريمي، أو شوكولاتة، أو فاكهي، فهناك وصفة لإرضاء شهيتك للحلويات. استمتع بهذه الحلويات اللذيذة دون الحاجة إلى تشغيل الفرن ودع النكهات تنقلك إلى جنة الحلوى. لا تخف من إضافة لمساتك الشخصية أو نصائحك بناءً على تجربتك في المطبخ.