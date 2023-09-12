الدليل النهائي لأحدث أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بنظام Android لعام 2023

نقدم لكم الدليل النهائي لأحدث أجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام Android لعام 2023. مع تقدم التكنولوجيا بمعدل غير مسبوق، استحوذت أجهزة التلفزيون الذكية الثمانية المذهلة التي تعمل بنظام Android على جوهر الابتكار، حيث تمزج بسلاسة بين المرئيات المذهلة والصوت الغامر والميزات المتقدمة. لإحداث ثورة في تجربة الترفيه الخاصة بك. سواء كنت من عشاق الألعاب، أو محبي الأفلام، أو تبحث ببساطة عن ترقية ذكية لغرفة المعيشة الخاصة بك، فإن أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بنظام Android توفر مزيجًا مثاليًا من الأسلوب والوظيفة والابتكار. استعد للتعمق في مستقبل التلفزيون مع أجهزة التلفاز الذكية الثمانية الرائعة التي تعمل بنظام Android لعام 8.

تلفزيون هايسنس A4 الذكي بنظام أندرويد 43 بوصة بدقة FHD

تلفزيون Hisense A4 Series 43 بوصة FHD Smart Android هو تلفزيون مليء بالميزات يوفر صورة حادة وملونة. بفضل الدقة العالية الكاملة والإضاءة الخلفية LED القوية، يمكنك الاستمتاع بصور مذهلة. ويضمن معدل الحركة الذي يبلغ 120 حركة سلسة، مما يجعلها مثالية للرياضة والأفلام والألعاب. يعمل وضع اللعبة على تقليل تأخر الإدخال للحصول على تجربة لعب أفضل، بينما يعمل وضع الرياضة على تحسين الإعدادات للحصول على تجربة مشاهدة رياضية غامرة أكثر. يوفر التلفزيون أيضًا التوافق مع Alexa ويأتي مزودًا بجهاز Chromecast المدمج. بشكل عام، يقدم تلفزيون Hisense A4 Series 43 بوصة FHD Smart Android TV قيمة كبيرة مقابل سعره.

الميزات الأساسية:

– دقة عالية الوضوح مع شاشة LCD بدقة 1080 بكسل

- معدل الحركة 120 للعمل سريع الخطى

- وضع اللعب لتحسين تجربة اللعب

- الوضع الرياضي للمحتوى الرياضي الأمثل

- Chromecast مدمج لسهولة البث

– توافق Alexa للتحكم الصوتي

المواصفات:

- لون أسود

- الأبعاد: 7.17 طول × 37.60 عرض × 23.86 ارتفاع

- الحجم: 43 بوصة

الايجابيات:

- صورة حادة وملونة

– حركة سلسة مع معدل حركة 120

- تحسين تجربة اللعب مع وضع اللعبة

- محتوى رياضي محسّن مع الوضع الرياضي

- سهولة البث باستخدام جهاز Chromecast المدمج

- تحكم صوتي مريح مع توافق Alexa

سلبيات:

- برامج التلفاز البطيئة

- غير متوافق مع جميع تطبيقات الأندرويد

- وقت استجابة بطيء عند التشغيل وتغيير الوظائف

بشكل عام، يوفر تلفزيون Hisense A4 Series 43 بوصة FHD Smart Android قيمة ممتازة مقابل سعره. فهو يقدم صورة حادة وملونة، وحركة سلسة مع معدل حركة 120، وتجربة لعب محسنة مع وضع اللعبة. يعمل الوضع الرياضي على تحسين الإعدادات للحصول على أفضل تجربة مشاهدة رياضية، بينما يسمح جهاز Chromecast المدمج بالبث السهل. يوفر التلفزيون أيضًا توافق Alexa للتحكم الصوتي المريح. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن برنامج التلفزيون يمكن أن يكون بطيئًا وقد لا يكون متوافقًا مع جميع تطبيقات Android. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون وقت الاستجابة عند التشغيل وتغيير الوظائف بطيئًا. ومع ذلك، فإن تلفزيون Hisense A4 Series 43 بوصة FHD Smart Android TV يعد خيارًا أنيقًا ومليئًا بالميزات لأولئك الذين يبحثون عن تلفزيون ذكي بأسعار معقولة.

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تي سي ال 32 بوصة فئة 3-Series Full HD 1080p تلفزيون جوجل الذكي - 32S356

يوفر تلفزيون Google الذكي TCL 32 بوصة فئة 3-Series Full HD 1080p - 32S356 دقة Full HD مذهلة ومساعد Google المدمج ومجموعة واسعة من تطبيقات البث. مع آلاف الأفلام والعروض التي يمكنك الاختيار من بينها، والتي تم تنظيمها خصيصًا لك، لم يكن العثور على ما تريد مشاهدته أسهل من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا بث المحتوى بسهولة من جهاز Android أو iOS الخاص بك إلى TCL باستخدام Google TV. يأتي التلفزيون باللون الأسود الأنيق ويبلغ أبعاده 2.90 طول × 28.80 عرض × 17.20 ارتفاع. قام العملاء بتقييم هذا المنتج بـ 4.1 من أصل 5 نجوم.

الميزات الأساسية:

– دقة Full HD مذهلة

– مساعد جوجل مدمج

- اختيار منظم لتطبيقات البث

- سهولة البث من جهاز Android أو iOS

مواصفات:

- لون أسود

- الأبعاد: 2.90 طول × 28.80 عرض × 17.20 ارتفاع

الايجابيات:

- جودة صورة حادة وواضحة

- التكامل مع مساعد جوجل

- تدفق سهل وسريع

- سعر معقول

سلبيات:

– عدم كفاية السماعات الداخلية

- البناء الهش

- ضوابط الأجهزة محدودة

يوفر تلفزيون Google الذكي TCL 32S356 دقة Full HD مذهلة ومجموعة متنوعة من الميزات بما في ذلك تكامل Google Assistant وخيارات البث الشاملة. فهو يوفر جودة صورة واضحة وحادة، مما يجعله مناسبًا للمساحات الصغيرة مثل غرف النوم أو المطابخ. ومع ذلك، قد لا تقدم السماعات الداخلية أفضل تجربة صوتية، كما أن بناء التلفزيون هش نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد بعض المستخدمين عدم وجود ضوابط الأجهزة غير مريح. بشكل عام، يوفر TCL 32S356 قيمة كبيرة مقابل سعره المعقول وهو خيار قوي لأولئك الذين يبحثون عن تلفزيون ذكي صديق للميزانية.

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NH800UP RF402A-V14 استبدال جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

جهاز التحكم عن بعد NH800UP RF402A-V14 IR هو جهاز تحكم عن بعد متوافق مع تلفزيونات Philips Android 4K Ultra HD Smart LED. يوفر وقت استجابة سريع يبلغ 0.3 ثانية ويمكنه الإرسال لمسافة تصل إلى 30 قدمًا للتحكم الدقيق. يتميز جهاز التحكم عن بعد بأزرار اختصار للوصول السريع إلى التطبيقات المفضلة مثل Netflix وVUDU وYouTube وGoogle Play. لا يحتوي على تحكم صوتي، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون هذه الميزة، فهو يعمل تقريبًا بنفس جودة جهاز التحكم عن بعد الأصلي. جهاز التحكم عن بعد سهل الاستخدام، ولا يحتاج إلى برمجة أو إقران. ما عليك سوى توصيل بطاريتين AAA، وستكون جاهزة للاستخدام. يأتي مع إرجاع بدون متاعب وضمان جودة لمدة 2 يومًا.

الميزات الأساسية:

– متوافق مع تلفزيون فيليبس أندرويد

- الوصول بسرعة إلى التطبيقات المفضلة باستخدام أزرار الاختصار

– زمن الاستجابة السريع 0.3 ثانية

- ينقل نطاقًا يصل إلى 30 قدمًا للتحكم الدقيق

- لا حاجة للبرمجة أو الاقتران

مواصفات:

- لون أسود

الايجابيات:

- يعمل بنفس جودة جهاز التحكم عن بعد الأصلي

- سهل الاستخدام، لا حاجة للبرمجة أو الاقتران

– زمن استجابة سريع ونطاق نقل طويل

- إرجاع بدون متاعب وضمان الجودة لمدة 180 يومًا

سلبيات:

- لا يوجد بها تحكم صوتي

- لا يوجد ضوء على جهاز التحكم عن بعد للاستخدام الليلي

يعد جهاز التحكم عن بعد NH800UP RF402A-V14 IR بديلاً موثوقًا وبأسعار معقولة لجهاز التحكم عن بعد الأصلي لأجهزة تلفزيون Philips Android 4K Ultra HD Smart LED. بفضل وقت الاستجابة السريع، ونطاق الإرسال الطويل، وأزرار الاختصار للوصول السريع إلى التطبيقات المفضلة، فإنه يوفر الراحة وسهولة الاستخدام. على الرغم من أنه يفتقر إلى التحكم الصوتي والضوء للاستخدام الليلي، إلا أن هذه الميزات قد لا تكون ضرورية للجميع. بشكل عام، إذا كنت في حاجة إلى جهاز تحكم عن بعد بديل يعمل بشكل جيد ويأتي مع إرجاع بدون متاعب وضمان الجودة، فإن جهاز NH800UP RF402A-V14 يستحق الاهتمام.

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