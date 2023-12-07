تشجع مدينة نيويورك وسائل النقل البديلة أثناء تنبيه حالة الازدحام المروري

تحث مدينة نيويورك السائقين على استكشاف أشكال بديلة من وسائل النقل خلال تنبيه عدم الازدحام لمدة أربعة أيام، والتي تمتد من الثلاثاء إلى الجمعة. مع التدفق المتوقع من 72,000 إلى 110,000 سائق الذين يتحولون إلى النقل الجماعي، تسلط هيئة النقل الحضرية (MTA) الضوء على قدرة نظام مترو الأنفاق على استيعاب مليوني شخص إضافي.

يؤكد جانو ليبر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MTA، للجمهور أن خدمة مترو الأنفاق هي حاليًا في أعلى مستويات الجودة منذ عقد من الزمن. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الازدحام على طرق المدينة وتعزيز وسائل سفر أكثر كفاءة واستدامة.

"الاختناق المروري" هو مصطلح يستخدم لوصف التوقف التام لحركة المرور، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، يمكن أن يكون له آثار ضارة على البيئة، والوقود المهدر، ويؤثر على الإنتاجية. إن تشجيع السكان والزوار على اختيار وسائل النقل العام يقلل من عدد السيارات على الطريق، ويقلل من تلوث الهواء ويخلق تدفقًا أكثر سلاسة لحركة المرور.

تمثل أيام التنبيه من حالة عدم الازدحام القادمة المقرر إجراؤها في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر فرصة لسكان نيويورك لتجربة كفاءة وراحة وسائل النقل العام. ومن خلال تبني طرق بديلة للسفر، لا يساهم الأفراد في الحد من الازدحام فحسب، بل يظهرون أيضًا التزامهم بمستقبل أكثر اخضرارًا.

إيرين بفلاومر، منتجة محتوى رقمي متميزة، تغطي الأخبار المحلية والوطنية منذ عام 2018. ويتجلى تفانيها في إبقاء الجمهور على اطلاع في عملها هنا في PIX11، حيث انضمت إلى الفريق في عام 2023. اكتشف المزيد من مساهمات بفلاومر الجديرة بالملاحظة البقاء على اطلاع على آخر الأخبار والأحداث.