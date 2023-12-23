دراسة جديدة تكشف حقيقة مفاجئة حول تشيكن ماك ناجتس

ملخص:

ألقت دراسة حديثة أجرتها منظمة أبحاث غذائية مرموقة الضوء على تركيبة ماكدونالدز تشيكن ماك ناجتس. ووجدت الدراسة أن هذه الوجبات السريعة الشهيرة تحتوي على مستويات عالية بشكل مدهش من المواد الحافظة والمواد المضافة الاصطناعية، على عكس توقعات المستهلكين.

وفقًا للدراسة، يتكون تشيكن ماك ناجتس من لحم الدجاج المعالج مع إضافات مختلفة لتعزيز النكهة والملمس ومدة الصلاحية. وتشمل هذه الإضافات فوسفات الصوديوم، ومستخلص الخميرة المتحللة ذاتيًا، وبروتين الذرة المتحلل مائيًا. ووجد الباحثون أيضًا أن جزءًا كبيرًا من مكونات الناغتس مشتق من مصادر معدلة وراثيًا.

تتناقض هذه الدراسة مع الاعتقاد السائد بأن تشيكن ماك ناجتس مصنوع من لحم صدور الدجاج الطبيعي الكامل. ومع ذلك، رداً على الدراسة، أوضحت شركة ماكدونالدز التزامها بالشفافية وذكرت أن تشيكن ماك ناجتس الخاصة بها مصنوعة باستخدام لحم الدجاج الأبيض فقط بدون مواد حافظة أو نكهات صناعية.

ومع ذلك، مناصرين لعادات الأكل الصحية، أعرب خبراء التغذية عن مخاوفهم بشأن محتوى الصوديوم العالي الموجود في ماك ناجتس، والذي يمكن أن يساهم في مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء. وينصحون المستهلكين بأن يكونوا على دراية باستهلاكهم والنظر في البدائل الصحية.

في حين تسلط الدراسة الضوء على بعض الحقائق المثيرة للقلق حول تركيبة تشيكن ماك ناجتس، فمن المهم ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الآثار الكاملة لاستهلاك هذه العناصر من الوجبات السريعة على الصحة العامة والرفاهية. كمستهلكين، من الضروري اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن استهلاكنا الغذائي وإعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن.