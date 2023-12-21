أفضل أفكار الهدايا لعشاق أجهزة Hi-Fi بميزانية محدودة

ملخص: هل تبحث عن أفكار هدايا في اللحظة الأخيرة لمحبي الهاي فاي في حياتك؟ تحقق من هذه الخيارات ذات الأسعار المعقولة والتي تلقت تقييمات رائعة وحتى جوائز. من الأقراص الدوارة إلى سماعات الرأس وأجهزة البث، هناك ما يناسب الجميع.

Pro-Ject Primary E – قرص دوار يتفوق على منافسيه من خلال توازن نغمي متساوي وتسليم نظيف. على الرغم من أنه قد يفتقر إلى الميزات المتقدمة، إلا أن أدائه يتحدث عن نفسه.

Elac Debut B5.2 – توفر مكبرات الصوت ذات الميزانية المحدودة صوتًا ديناميكيًا ومعبرًا، مما يجعلها الخيار الأفضل بين منافسيها. إنها توفر صوتًا متوازنًا ودقيقًا وهو استثنائي بالنسبة للسعر.

iFi Zen DAC V2 – قم بترقية إعداد سطح المكتب المتواضع باستخدام محول DAC ومكبر صوت سماعة الرأس الحائزين على جوائز. بفضل التحسينات الجديدة في المعالجة والدوائر، فإنه يعمل على تحسين جودة الصوت لأي كمبيوتر محمول.

Røde NTH-100 – تعتبر هذه السماعات السلكية من شركة أسترالية معروفة بميكروفوناتها مفاجأة سارة. إنها توفر تجربة استماع ممتازة، سواء للترفيه أو المراقبة النقدية.

WiiM Pro Plus – قد يدفع جهاز بث الموسيقى هذا الميزانية قليلاً، لكن ميزاته وتعدد استخداماته تجعله ذا قيمة كبيرة. مع AirPlay 2، وGoogle Chromecast، ودعم الصوت عالي الدقة، فإنه يجلب أي إعداد هاي فاي إلى العصر الرقمي.

اشتراك Tidal – امنح هدية صوتية عالية الجودة من خلال الاشتراك في Tidal. بفضل تدفقات FLAC بمعدل 24 بت/192 كيلو هرتز، يعد Tidal عنصرًا أساسيًا في البث المباشر لمحبي تقنية hi-fi.

Chord Company C-Line – بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين الأداء الموسيقي لنظامهم، فإن كابل RCA الصديق للميزانية هذا سيغير قواعد اللعبة. قم بفكها في صباح عيد الميلاد لتجربة الفرق.

من المؤكد أن أفكار الهدايا هذه ستثير إعجاب أي متحمس للهاي فاي دون إنفاق الكثير من المال. أسرع وقم بتقديم طلبك للتسليم في الوقت المناسب لعيد الميلاد، أو قم بزيارة وكيل hi-fi المحلي للحصول على المساعدة.