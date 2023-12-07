نباتات داخلية تعزز رائحة منزلك

شهدت النباتات الداخلية انتعاشًا في شعبيتها، وذلك بفضل جيل الألفية ووباء كوفيد-19. فهي لا تحسن صحتنا العقلية والجسدية فحسب، بل إنها تجلب أيضًا العطور المبهجة إلى منازلنا. إليك بعض أفضل النباتات الداخلية التي ستملأ منزلك بالروائح الجميلة.

1. عطر الياسمين

الياسمين نبات مزهر أبيض رقيق يتفتح في شهر فبراير. في حين أنه من الشائع أن ينمو على تعريشة في الحدائق، فإنه يمكن أيضًا زراعته في الداخل. ابحث عن مجموعة عطرية مثل Jasminum polyanthum. يزدهر الياسمين بشكل أفضل في الغرف الباردة التي تقل درجة حرارتها عن 64.4 درجة مئوية ويفضل التربة المسامية. إلى جانب إضافة رائحة مبهجة إلى منزلك، يمكن أن يساعد الياسمين في النوم وتخفيف الأرق والتهيج.

2. أشجار الحمضيات

أشجار الحمضيات، بأوراقها الخضراء اللامعة، وأزهارها العطرة، وثمارها الزاهية، ليست جميلة فحسب، بل تضفي أيضًا رائحة منعشة إلى منزلك. ضع في اعتبارك أن الإفراط في الري يمكن أن يضر بالنبات، لذا اترك التربة تجف بين الريات. ضع شجرة الحمضيات في مكان مشمس، ولكن بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى. سوف تملأ أصناف الليمون أو الليمون أو البرتقال أو اليوسفي منزلك برائحة منعشة.

3. بساتين الفاكهة العطرة

تعتبر بساتين الفاكهة من النباتات المنزلية الشهيرة المعروفة بزهورها الأنيقة وجمالها الذي يدوم طويلاً. تعتبر بساتين الفاكهة العثة (فالاينوبسيس) هي الأسهل في النمو داخل المنزل وهي مفضلة لرائحتها الحلوة. تقدم أنواع الأوركيد المختلفة روائح مختلفة، مثل الحمضيات والتوابل وحتى الشوكولاتة. تتطلب نباتات الأوركيد مواد تأصيص جيدة التهوية، مثل رقائق اللحاء أو الحجارة، وتحتاج إلى ضوء ساطع وغير مباشر. ضباب أوراق الشجر كل بضعة أيام لتقليد أصولها الرطبة.

4. الأعشاب العطرية

إن زراعة أعشاب الطهي في الداخل لا تضيف العطر إلى منزلك فحسب، بل توفر أيضًا مكونات طازجة لوصفاتك المفضلة. تعتبر الأعشاب سهلة النمو مثل الريحان والثوم المعمر والنعناع والأوريجانو والبقدونس وإكليل الجبل والزعتر خيارات رائعة. تأكد من أن أواني الأعشاب الخاصة بك تتمتع بتصريف جيد ووضعها على حافة النافذة المشمسة المواجهة للجنوب. تذكر ألا تبالغ في سقيها، فقد يؤدي ذلك إلى اصفرار الأوراق.

لا تعمل النباتات الداخلية على تجميل منازلنا فحسب، بل تملأها أيضًا برائحة آسرة. سواء كانت رائحة الياسمين الحلوة أو رائحة الحمضيات، فإن دمج هذه النباتات في مساحة المعيشة الخاصة بك يمكن أن يخلق بيئة أكثر متعة وترحيبًا.