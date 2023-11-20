أجهزة جديدة يجب التفكير في ترقيتها لموسم العطلات هذا

يعد موسم العطلات هو الوقت المثالي لترقية أجهزتك، والاستفادة من المبيعات، وتدليل نفسك أو أحبائك بالتكنولوجيا الجديدة. سواء كنت من مستخدمي Apple أو من عشاق Android، هناك خيارات مثيرة متاحة هذا العام تستحق الاهتمام.

إفون شنومكس: أفضل iPhone لمعظم المستخدمين

يعد iPhone 15 خيارًا رائعًا لمستخدمي iPhone الذين يبحثون عن الترقية. قد يكون هذا هو الجيل الأول الذي يحتوي على USB-C، مما يعني أنه سيتعين عليك أن تقول وداعًا لكابلات Lightning تلك، ولكنه يوفر تجربة متجددة ومعاد شحنها. مع مجموعة متنوعة من الألوان للاختيار من بينها وميزات iPhone الجديدة مثل طوارئ SOS عبر القمر الصناعي والجزيرة الديناميكية الذكية، يعد iPhone 15 خيارًا قويًا.

بكسل 8: هاتف صغير بأداء كبير

إذا سئمت من حمل الهواتف الكبيرة والضخمة، فإن هاتف Pixel 8 يستحق الاهتمام. قد يكون أصغر قليلاً من سابقه، لكنه يتميز بمعالج Google Tensor الجديد وتحرير الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ومع التزام Google بسبع سنوات من تحديثات Android، يمكنك الاطمئنان إلى أن هاتفك سيظل محدثًا لسنوات قادمة.

AirPods Pro مع USB-C: أفضل سماعات الأذن التي يمكنك تقديمها كهدية

قم بترقية تجربتك الصوتية مع AirPods Pro المزود بمنفذ USB-C. حتى مع وجود نماذج جديدة في الأفق، توفر AirPods Pro ميزات مثل MagSafe Charging والتوافق مع USB-C مما يجعلها خيارًا رائعًا. قل وداعًا لسماعات الأذن القديمة والمتشققة واستمتع براحة هذه العجائب اللاسلكية.

عصر سونوس 300: أفضل مكبر صوت بلوتوث متوافق مع AirPlay

بالنسبة لأولئك الذين يحبون راحة AirPlay، يعد Sonos Era 300 إضافة رائعة لأي منزل. مع ستة محركات تم وضعها بشكل استراتيجي لتوزيع الصوت الأمثل، سوف تملأ سماعة البلوتوث غرفتك بموسيقى عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع Amazon Alexa لسهولة التحكم في المنزل الذكي.

جهاز Pixel اللوحي: أفضل جهاز لوحي غير تابع لشركة Apple يستحق الحصول عليه

يعد Pixel Tablet الجديد من Google جهازًا متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه للعمل أو الألعاب أو كوحدة تحكم منزلية ذكية. بفضل برنامج Android المحسّن وحالات الاستخدام المتنوعة، يعد خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز لوحي غير تابع لشركة Apple.

Apple Watch Series 9: ساعة ذكية تستحق الترقية إليها

سيكون مستخدمو Apple Watch سعداء بميزات السلسلة 9. مع إيماءة النقر المزدوج لسهولة الاستخدام بيد واحدة وأوامر Siri دون اتصال بالإنترنت، توفر هذه الساعة الذكية الراحة لمعصمك. قم بالترقية إلى Series 9 للحصول على تجربة سلسة ومعززة.

قلم أبل مع USB-C منزلق للخارج: قلم للفنان في حياتك

إذا كنت تعرف شخصًا يحب الرسم الرقمي، فلا بد من اقتناء قلم Apple Pencil 3. ومع الراحة الإضافية التي يوفرها USB-C، يصبح الشحن أسهل من أي وقت مضى. امنح هدية تجربة رسم أكثر سلاسة وكفاءة مع قلم Apple Pencil.

قم بترقية لعبتك التقنية في موسم العطلات هذا باستخدام أفضل الأجهزة. سواء كنت من محبي iPhone أو من محبي Android، فهناك شيء يناسب الجميع في هذه القائمة. دلل نفسك أو فاجئ أحبائك بأحدث وأكبر العروض التقنية. تسوق سعيد!