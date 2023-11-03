الهاتف الذكي MOTOROLA G54 5G: صفقة رائعة على Flipkart

هل ترغب في شراء هاتف ذكي 5G جديد وصديق للميزانية؟ حسنًا، إليك بعض الأخبار الجيدة لك. أطلقت شركة موتورولا، إحدى العلامات التجارية الشهيرة للهواتف الذكية في الهند، هاتفًا جديدًا يسمى MOTOROLA G54. دعونا نتعمق في تفاصيل الصفقة.

أبرز مميزات صفقة الهاتف الذكي MOTOROLA G54

يأتي الهاتف الذكي MOTOROLA G54 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت وبسعر 17,999 روبية هندية. ومع ذلك، قامت Flipkart حاليًا بإدراج هذا الهاتف بسعر مخفض قدره 13,999 روبية هندية، أي خصم بنسبة 22٪. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإجراء المعاملة باستخدام بطاقة ائتمان الهيئة الفرعية للتنفيذ، فيمكنك الاستفادة من خصم فوري قدره 1,000 روبية هندية. علاوة على ذلك، يمكن لحاملي بطاقات Flipkart Axis Bank الاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 5%.

عرض الاستبدال على الهاتف الذكي MOTOROLA G54

إذا كان لديك هاتف ذكي قديم، فيمكنك استبداله وخفض سعر هاتف MOTOROLA G54 بشكل أكبر. تقدم Flipkart خصمًا قدره 9,250 روبية هندية على السعر المدرج. وهذا يعني أنه من خلال استبدال هاتفك القديم، يمكنك شراء الهاتف الذكي الجديد MOTOROLA G54 بسعر أقل بكثير.

مميزات هاتف موتورولا جي 54

الشاشة: يتميز الهاتف الذكي Moto g54 5G بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+.

المعالج: مزود بمعالج MediaTek Dimensity 7020 ثماني النواة.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13.

الكاميرا: يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق + ماكرو بدقة 8 ميجابكسل. توجد على اللوحة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: يعمل الهاتف الذكي MOTOROLA G54 ببطارية تبلغ سعتها 6,000 مللي أمبير في الساعة.

مميزات إضافية: يدعم الهاتف 14 نطاق 5G.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الهاتف الذكي MOTOROLA G54، فراجع مراجعة الفيديو هذه للحصول على تجربة عملية: [رابط YouTube]

أسئلة وأجوبة

س: ما هي ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين للهاتف الذكي MOTOROLA G54؟

ج: يأتي الهاتف الذكي MOTOROLA G54 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

س: هل هناك أي عرض تبادل متاح للهاتف الذكي MOTOROLA G54؟

ج: نعم، تقدم Flipkart خصمًا بقيمة 9,250 روبية هندية على الهاتف الذكي MOTOROLA G54 عند استبدال هاتفك الذكي القديم.

س: ما هي سعة بطارية الهاتف الذكي MOTOROLA G54؟

ج: يعمل الهاتف الذكي MOTOROLA G54 ببطارية تبلغ سعتها 6,000 مللي أمبير في الساعة.

س: هل يدعم الهاتف الذكي MOTOROLA G54 شبكة الجيل الخامس 5G؟

ج: نعم، يدعم الهاتف الذكي MOTOROLA G54 14 نطاقًا 5G.

س: ما هو المعالج المستخدم في الهاتف الذكي MOTOROLA G54؟

ج: الهاتف الذكي MOTOROLA G54 مزود بمعالج MediaTek Dimensity 7020 ثماني النواة.