تم الكشف عن ميزة لعب جديدة في لعبة Escape from Tarkov: Vaulting

كان لاعبو لعبة Escape from Tarkov متعددة اللاعبين من منظور الشخص الأول ينتظرون بفارغ الصبر إضافة ميزة لعب جديدة، ويبدو أن صلواتهم قد تم الرد عليها. بعد ست سنوات منذ مرحلة اختبار ألفا، كشفت شركة Battlestate Games المطورة عن القفز كطريقة اجتياز جديدة للاعبين لتسلق العوائق في اللعبة.

القفز، كما هو محدد في ألعاب الفيديو، هو عملية المناورة السريعة فوق الحواجز المنخفضة مثل الأسوار والطاولات والبوابات. فهو لا يسمح للاعبين بالتنقل في المناطق المزدحمة بكفاءة فحسب، بل يضيف أيضًا عنصرًا جذابًا بصريًا إلى طريقة اللعب. على الرغم من أن القفز هو سمة شائعة في العديد من الألعاب، إلا أنها كانت غائبة في تاركوف — حتى الآن.

خلال البث المباشر الأخير، عرضت Battlestate Games مقاطع من اللعب توضح حركة القفز الجديدة أثناء العمل. على الرغم من عدم تحديد تاريخ إصدار محدد، يبدو أن الميزة قيد التقدم بشكل جيد، وقد أثار إدراجها إثارة كبيرة داخل المجتمع.

"هذا أمر ضخم"، هكذا صرّح ديمتري أوجورودنيكوف، رئيس العلاقات العامة في Battlestate، في تغريدة، معربًا عن حماسه للإضافة. في حين أن بعض الشكوك الأولية قوبلت بالشكوك حول أهمية الميزة الجديدة، إلا أن هذه المخاوف سرعان ما طغت عليها الحماسة التي أظهرها اللاعبون.

لم تحصل تغريدة Battlestate حول القفز على أكثر من 5,000 إعجاب فقط، متجاوزة مشاركة أي تغريدة أخرى من البث المباشر، ولكن اللاعبين على Reddit عبروا أيضًا عن حماسهم الحقيقي. على الرغم من وجود انتقادات وملاحظات ساخرة، إلا أن الاستجابة الإجمالية كانت إيجابية وحماسية، حيث ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر التنقل الأكثر سلاسة الذي سيجلبه القفز إلى اللعبة.

شارك أحد اللاعبين على موقع Reddit، وهو kentrak، حماسته قائلاً: "لن أكذب، هذا هو أحد الأشياء التي كنت أتطلع إليها كثيرًا على خريطة الطريق، حتى لو كانت تبدو مبسطة نسبيًا. إنه يجعل الأمور تبدو أكثر سلاسة عندما تعمل." واقترح آخرون تحسينات محتملة، مثل تعديل ارتفاع القفزة ودمج آليات الوزن.

باعتبارك غريبًا عن مجتمع تاركوف، فمن المنعش أن نشهد المشاركة الحقيقية والترقب المحيط بإدخال رياضة القفز على الجليد. على الرغم من أنني قد لا أفهم حجمها تمامًا، فمن الواضح أن ميزة اللعب الجديدة هذه تحمل أهمية كبيرة وإثارة للاعبي Escape from Tarkov.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو القفز في ألعاب الفيديو؟

القفز هو ميكانيكي اجتياز في ألعاب الفيديو يسمح للاعبين بالتسلق بسرعة أو القفز فوق العوائق المنخفضة، مثل الأسوار أو الطاولات أو البوابات. فهو يتيح التنقل بشكل أكثر سلاسة ويحافظ على الزخم للأمام في المناطق المزدحمة.

2. متى ستكون ميزة القفز متاحة في Escape from Tarkov؟

لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ إصدار ميزة القفز في Escape from Tarkov. ومع ذلك، استنادًا إلى لقطات اللعب التي عرضتها Battlestate Games، يبدو أن الميزة قيد التطوير.

3. كيف يتفاعل اللاعبون مع إضافة القفز في اللعبة؟

أظهر اللاعبون حماسًا وإثارة حقيقية عند تقديم القفز في لعبة Escape from Tarkov. على الرغم من وجود بعض الانتقادات والسخرية، إلا أن الاستجابة الإجمالية كانت إيجابية، حيث يتوقع اللاعبون بفارغ الصبر التنقل الأكثر سلاسة وطريقة اللعب المحسنة التي ستجلبها.