Lava Yuva 3 Pro: هاتف ذكي بسعر معقول مع ميزات رائعة

ملخص: كشفت شركة Lava الهندية المصنعة للهواتف الذكية عن أحدث هواتفها الذكية ذات الميزانية المحدودة، Lava Yuva 3 Pro. بسعر 8,999 روبية، يوفر الهاتف مجموعة متنوعة من خيارات الألوان ويتميز بكاميرا ممتازة وإمكانية الشحن السريع وسعة بطارية كبيرة.

أطلقت شركة Lava هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3 Pro في الهند. يأتي الهاتف بنطاق سعري مناسب للميزانية ويوفر ميزات رائعة. بسعر 8,999 روبية، يعد Lava Yuva 3 Pro خيارًا جذابًا للمستهلكين المهتمين بالميزانية.

إحدى الميزات البارزة في Lava Yuva 3 Pro هي الكاميرا الخاصة به. يتميز الهاتف بإعداد كاميرا مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبًا بفلاش LED. وهو يدعم أوضاع الكاميرا المختلفة، بما في ذلك HDR، والبورتريه، والبانوراما، والاندفاع، والحركة البطيئة، والوضع الليلي، والفواصل الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي والفيديو