يطالب المئات من موظفي OpenAI باستقالة مجلس الإدارة بعد إقالة الرئيس التنفيذي

في تحول مفاجئ للأحداث، دعا أكثر من 500 موظف في OpenAI إلى استقالة مجلس إدارة الشركة بعد الإقالة غير المتوقعة للرئيس التنفيذي سام ألتمان. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المضطربة هذه أيضًا تعيين ألتمان من قبل شركة مايكروسوفت، مما أدى إلى تصعيد التوتر داخل المنظمة.

واتهم الموظفون، في رسالة حصلت عليها شبكة CNN، مجلس الإدارة بسوء التعامل مع طرد ألتمان والفشل في تقديم أدلة كافية لمزاعمهم ضده. كما أعربوا عن عدم رضاهم عن أساليب التفاوض التي يتبعها مجلس الإدارة وشككوا في كفاءتهم وحكمهم.

ولإظهار عدم موافقتهم، هدد الموظفون بالانضمام إلى ألتمان في مايكروسوفت ما لم يستقيل مجلس الإدارة ويعيد ألتمان وجريج بروكمان، رئيس OpenAI السابق الذي تمت إقالته أيضًا. ومن بين الموقعين ميرا موراتي، التي تم تعيينها سابقًا كخليفة مؤقتة لألتمان، وإيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة OpenAI وكبير العلماء.

بعد الضجة العامة التي سببها رحيل ألتمان، نشر سوتسكيفر اعتذارًا على X يتناول تورطه في أزمة القيادة. وأعرب عن أسفه لما فعله، مؤكدا التزامه بإعادة توحيد الشركة والحفاظ على إنجازاتها.

يسلط هذا الصراع الداخلي في OpenAI الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل أعضاء مجلس إدارة الشركة الثلاثة من غير الموظفين. نص خطاب الموظفين أيضًا على أن أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا أن تدمير الشركة سوف يتماشى مع مهمة OpenAI لضمان فوائد الذكاء العام الاصطناعي للإنسانية - وهو التأكيد الذي أدى إلى تكثيف توبيخ الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا الحادث الضوء على الولاء والدعم الذي يتمتع به Altman بين موظفي OpenAI، مما يوفر لشركة Microsoft فرصة للاستفادة من الموقف. وذكرت الرسالة أن مايكروسوفت أكدت للموظفين الوظائف المتاحة داخل الشركة.

ومع استمرار تطور هذه القصة، يبقى أن نرى كيف ستنكشف أزمة القيادة في OpenAI وما إذا كان سيتم تلبية مطالب الموظفين.

الأسئلة الشائعة

1. لماذا طالب موظفو OpenAI باستقالة مجلس الإدارة؟

يعتقد موظفو OpenAI أن مجلس الإدارة أساء التعامل مع إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان وفشل في تقديم أدلة كافية لادعاءاتهم ضده. كما أعربوا عن عدم رضاهم عن أساليب التفاوض التي يتبعها مجلس الإدارة وشككوا في كفاءتهم وحكمهم.

2. من هي بعض الشخصيات الرئيسية المتورطة في هذه الحادثة؟

تمت إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، من منصبه بشكل غير متوقع. جريج بروكمان، الرئيس السابق، كان أيضًا من بين الذين عزلهم مجلس الإدارة. ميرا موراتي، التي تم تعيينها في البداية كخليفة مؤقتة لألتمان، وإيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة OpenAI وكبير العلماء، كانا من الموقعين على خطاب الموظفين.

3. ماذا كان رد مايكروسوفت؟

أكدت Microsoft لموظفي OpenAI أن هناك وظائف متاحة داخل الشركة.

4. كيف تعامل إيليا سوتسكيفر مع تورطه في أزمة القيادة؟

بعد التوقيع على خطاب الموظفين، نشر إيليا سوتسكيفر اعتذارًا على X، معربًا عن أسفه لمشاركته في إجراءات مجلس الإدارة والتزامه بإعادة توحيد الشركة.