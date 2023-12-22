يتوقع المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مع بقاء العقود الآجلة للأسهم ثابتة

يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث تظهر العقود الآجلة للأسهم حركة قليلة في بداية الأسبوع. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء. وبعد ترك سعر الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، هناك تفاؤل متزايد في وول ستريت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحافظ على هذا الوضع الراهن في ديسمبر. ويبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة التضخم دون إثارة الركود تحقق نتائج إيجابية، مما يدفع المستثمرين إلى الأمل في فترة طويلة من الاستقرار. ووفقا لكين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة ماهوني لإدارة الأصول، يجب على المستثمرين أن يتوقعوا أن "يتوقف" بنك الاحتياطي الفيدرالي ويحافظ على مستويات السوق الحالية لفترة ممتدة.

وفي الوقت نفسه، مع دخول موسم التسوق في العطلات على قدم وساق، أصبحت ميسي هدفا جذابا للمستثمرين. أعربت Arkhouse Management وBrigade Capital Management عن رغبتهما في تحويل متاجر التجزئة متعددة الأقسام المتعثرة إلى شركة خاصة بعرض قدره 5.8 مليار دولار. يمثل هذا السعر المقترح البالغ 21 دولارًا للسهم علاوة على سعر إغلاق Macy's يوم الجمعة والذي يبلغ حوالي 17 دولارًا للسهم. وتواجه شركة Macy's منافسة شديدة من قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر والتحديات التشغيلية، والتي انعكست في انخفاض مخزونها بنسبة تزيد عن 15% على مدار العام.

مع اقتراب موسم الأرباح من نهايته، تشمل التقارير البارزة هذا الأسبوع Oracle يوم الاثنين، وAdobe يوم الأربعاء، وCostco يوم الخميس، وDarden Restaurants يوم الجمعة. وبينما شهد الموسم أرباحًا قوية في جميع المجالات، فقد حدث انخفاض في المبيعات مع ضعف طلب المستهلكين. وقد دفع هذا التحول العديد من الشركات إلى إصدار إرشادات حذرة لنهاية العام و2024.

في صناعة السيارات، تعود النماذج الهجينة مع سعي شركات صناعة السيارات للوفاء بمعايير الانبعاثات الأمريكية الوشيكة. ويقدم لاعبون مثل فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس، وتويوتا، وهيونداي، وهوندا، على نحو متزايد، مركبات هجينة، تعمل كجسر بين محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والمركبات الكهربائية بالكامل. لا تساعد السيارات الهجينة في تعزيز متوسط ​​كفاءة استهلاك الوقود لأسطول الشركة فحسب، بل تعالج أيضًا المخاوف المشتركة المرتبطة بالمركبات الكهربائية، مثل القلق بشأن المدى، مع كونها ميسورة التكلفة.

وأخيرا، تستكشف جوجل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء فسيفساء رقمية مخصصة لحياة المستخدمين. ويهدف المشروع، الذي يشار إليه باسم "مشروع إيلمان"، إلى تسخير بيانات الهاتف المحمول، بما في ذلك الصور وعمليات البحث عبر الإنترنت، لإنشاء روبوت محادثة يمكنه الإجابة على أسئلة كانت مستحيلة في السابق. تتصور جوجل أن تقنية الذكاء الاصطناعي هذه، والتي سميت على اسم كاتب السيرة الذاتية ريتشارد ديفيد إيلمان، باعتبارها "راوي قصة حياتك" يمكنها تزويد المستخدمين بسرد فريد يعتمد على بياناتهم.

ولا تزال معنويات السوق بشكل عام مستقرة، ويتطلع المستثمرون إلى رؤية نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من التوجيه.