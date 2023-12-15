عمدة نيوارك يعطي الأولوية للنمو الشامل والإسكان الميسر

يلتزم عمدة نيوارك رأس بركة بضمان استمرار نمو المدينة مع الحفاظ أيضًا على هويتها التاريخية وهدفها. وفي حديثه خلال قمة نيوارك الأخيرة، أكد بركة على أهمية توفير فرص متساوية لجميع السكان، مسلطًا الضوء على أن نيوارك كانت دائمًا مدينة الفرص للأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل.

واعترف بركة بأن ثروة نيوارك المتزايدة وتطورها يجب ألا يطغى على احتياجات وأحلام المجتمع بأكمله. وشدد على أهمية الحفاظ على ثقافة نيوارك المتنوعة، والتي تتميز بتاريخ المهاجرين والتصنيع والفن والإبداع. وأثناء احتفاله بالتقدم المحرز، أكد بركة على ضرورة معالجة الفوارق الاقتصادية من أجل بناء مستقبل مستدام.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه نيوارك هو الافتقار إلى السكن الميسور التكلفة، وهو ما اعترف به بركة باعتباره القضية الأكثر إلحاحًا في المدينة. وشدد على أهمية توسيع خيارات السكن لتلبية احتياجات جميع السكان، بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية. كما سلط بركة الضوء على الحاجة إلى موارد إضافية للمدينة، بما في ذلك المزيد من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وعمال DPW ومسؤولي إنفاذ القانون، من أجل دعم نمو نيوارك بشكل فعال.

وفي تناوله لمسألة التحسين، أدرك بركة تدفق رأس المال الاستثماري إلى المدينة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإسكان. ومع ذلك، فقد اقترح حلاً يتضمن بناء المزيد من المساكن على مختلف المستويات، سواء داخل المدينة أو في الضواحي. ومن خلال إنشاء المزيد من خيارات الإسكان بأسعار معقولة في جميع أنحاء المنطقة، يمكن تخفيف الضغط على سوق الإسكان في نيوارك، مما يعود بالنفع على كل من المقيمين الحاليين والوافدين الجدد.

وبالإضافة إلى الالتزام بتوفير الإسكان الميسر، أكد بركة على تركيز نيوارك على الاستدامة وتغير المناخ. وتخطط المدينة لمعالجة مؤشر الجزر الحرارية العالية والحد من مخاطر الفيضانات من خلال تنفيذ الأسقف الخضراء، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وتشجيع تطوير الطاقة الشمسية.

بشكل عام، تتضمن رؤية عمدة نيوارك رأس بركة للمدينة نهجًا شاملاً للنمو يشمل التنمية الاقتصادية الشاملة، والإسكان بأسعار معقولة، والاستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي الفريد لنيوارك. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب، فهو يهدف إلى ضمان بقاء نيوارك مدينة نابضة بالحياة وعادلة لجميع السكان.