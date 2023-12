تقدم Netflix مجموعة رائعة من الأفلام لشهر ديسمبر 2023

By

ملخص: كشفت Netflix عن مجموعتها من الأفلام التي نالت استحسانًا كبيرًا لموسم الأعياد في ديسمبر 2023. وبينما يهيمن الأبطال الخارقون على المجموعة، هناك أيضًا خيارات لأولئك الذين يفضلون أفلام الكتب غير المصورة. حصلت جميع الأفلام الموجودة في القائمة على ما لا يقل عن 90% على موقع Rotten Tomatoes، مما يجعلها تستحق الإضافة إلى قائمة مراقبتك.

The Revamped Suicide Squad تضرب بشدة على Netflix

تقدم Netflix عرضًا مليئًا بالإثارة مع فيلم The Suicide Squad، وهو نسخة محسنة بشكل كبير من فيلم 2016. يجمع هذا الفيلم، الذي أخرجه جيمس غان، المعروف بعمله في فيلم "Guardians of the Galaxy" من Marvel، مجموعة متنوعة من الأبطال المناهضين للأبطال في مهمة لإنقاذ العالم. بفضل قصته العنيفة والمسلية، يستمتع المشاهدون بتجربة ممتعة ومثيرة.

شزام! يجلب نظرة جديدة على الأبطال الخارقين

إذا كنت تبحث عن لمسة منعشة لأفلام الأبطال الخارقين، ففيلم "Shazam!" هو الخيار الأمثل. تم إصدار هذا الفيلم المرح في عام 2019، ويتتبع رحلة بيلي باتسون، وهو طفل بالتبني يتحول إلى بطل خارق بالغ من خلال نطق الكلمة السحرية "شازام!" مع مزيج مثالي من الكوميديا ​​والمخاطر العالية، "Shazam!" يقدم تجربة ممتعة ومسلية للأبطال الخارقين ستجعلك متشوقًا للمزيد.

شهر مايو يتألق كنسخة أصلية من Netflix

يروي فيلم "مايو ديسمبر" من إخراج تود هاينز قصة آسرة لممثلة تستعد للقيام بدور مثير للجدل. تم تعيين الممثلة لتصوير امرأة حقيقية سيئة السمعة بسبب علاقتها مع قاصر، وتلتقي بالمرأة التي ستلعب دورها، مما يؤدي إلى ضغوط وتحديات جديدة. تم عرض هذه الدراما لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، وقد أثارت بالفعل ضجة كبيرة حول الجوائز، مما يجعلها من أعمال Netflix الأصلية التي يجب مشاهدتها.

المرأة المعجزة ترتفع على الشاشة الكبيرة

في عام 2017، أسرت Wonder Woman الجماهير بأول فيلم مستقل لها. يجسد جال جادوت بسهولة هذا البطل الخارق الشهير، الذي يشرع في مهمة لوقف حرب عظيمة تلتهم الحضارة. فيلم Wonder Woman، من إخراج باتي جينكينز، ليس مجرد مغامرة مثيرة مليئة بالإثارة، ولكنه أيضًا تعليق على طبيعة الإنسانية. بفضل قصته الملهمة وعروضه التي لا تُنسى، يعد هذا الفيلم واحدًا من أفضل الإنجازات السينمائية التي حققتها DC.

الحب والوحوش – ظهور جوهرة مخفية

على الرغم من التغاضي عنه عند صدوره في عام 2020، إلا أن فيلم "Love and Monsters" يعد ميزة مخلوق ساحرة ومبهجة تستحق التقدير. تدور أحداث الفيلم في عالم ما بعد نهاية العالم الذي تسيطر عليه الوحوش، ويتبع الفيلم جويل داوسون وهو يشرع في رحلة خطيرة للم شمله مع حبه. بفضل قصته المحببة وصوره الجذابة، يعد فيلم "Love and Monsters" فيلمًا يجب مشاهدته ويقدم لمسة فريدة من نوعها لهذا النوع من الأفلام.

في الختام، تقدم Netflix مجموعة رائعة من الأفلام لشهر ديسمبر 2023، والتي تلبي مجموعة متنوعة من الأذواق. من أفلام الأبطال الخارقين الرائجة إلى الأعمال الدرامية المثيرة للتفكير، من المؤكد أن هذه الأفلام التي نالت استحسان النقاد ستبقي المشاهدين مستمتعين طوال موسم العطلات.