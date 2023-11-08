5 هدايا إلكترونية لا غنى عنها في الأعياد

هل تبحث عن الهدايا التقنية المثالية لتدليل أحبائك في موسم الأعياد هذا؟ لقد وفرنا لك هذه الأدوات المتطورة التي من المؤكد أنها ستجلب لك السعادة طوال العام.

1. iRobot Roomba Combo j5+ Vacuum and Mop Robot، بسعر 700 دولار (للبيع) على أمازون

امنح هدية منزل نظيف مع هدية الأحلام هذه. يقوم جهاز Roomba Combo j5+ بالتبديل على الفور بين وضع التنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح، مما يوفر تجربة تنظيف خالية من المتاعب. بفضل تقنية رسم الخرائط الذكية، يتجنب هذا الروبوت الذكي وعالي الأداء العوائق دون عناء. قم بتوصيل Roomba Combo j5+ بالأجهزة المتوافقة مثل Alexa أو Siri أو Google Assistant واطلب منه تنظيف مناطق معينة في منزلك، مثل المطبخ أو غرفة المعيشة أو غرفة النوم. هدية لا غنى عنها حقا!

2. MRout Google Home Mini، بسعر 12 دولارًا على أمازون

استمتع بالراديو أو الموسيقى في جميع أنحاء منزلك مع Google Home Mini. يمكن توصيل هذا الجهاز المدمج بأي منفذ إلكتروني وتثبيته بسهولة دون أي أسلاك مرئية. إنها هدية جميلة بسعر في المتناول.

3. القارئ الإلكتروني Kobo Libra 2، بسعر 240 دولارًا في Shoppers Drug Mart

القارئ الإلكتروني Kobo Libra 2 مليء بالميزات المتقدمة المصممة لتعزيز تجربة القراءة الخاصة بك. يتيح لك تصميمه المريح الاحتفاظ بكتبك المفضلة في متناول اليد، ومع أزرار تقليب الصفحات، يمكنك مواصلة القراءة أثناء احتساء القهوة أو الطهي. الرفيق المثالي لمحبي الكتب.

4. مكبر صوت Marley Get Together Solo، بسعر 150 دولارًا في Shoppers Drug Mart

استمتع بقوائم التشغيل المفضلة لديك أثناء التنقل باستخدام مكبر الصوت المحمول الجديد هذا والذي يوفر عمر بطارية يصل إلى 25 ساعة. فهو يوفر أداءً وكفاءة مذهلين، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

5. طراز Nintendo Switch OLED مع White Joy-Con، بسعر 450 دولارًا في Shoppers Drug Mart

نقدم لكم أحدث إضافة إلى عائلة نينتندو سويتش، والتي تتميز بحامل كبير قابل للتعديل لزوايا رؤية أفضل، وقاعدة مع منفذ إيثرنت مدمج، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وجودة صوت محسنة. تجربة الألعاب كما لم يحدث من قبل.

من المؤكد أن هذه الهدايا الإلكترونية ستجعل موسم العطلات أكثر خصوصية لأحبائك المهتمين بالتكنولوجيا. تسوق سعيد!

الأسئلة المتكررة

1. هل هناك أي خصومات متاحة لهذه الأجهزة؟

يمكنك العثور على خصومات على iRobot Roomba Combo j5+ على Amazon.

2. هل يمكن استخدام Google Home Mini في أي غرفة؟

نعم، يمكن استخدام Google Home Mini في أي غرفة بها منفذ إلكتروني.

3. أين يمكنني شراء القارئ الإلكتروني Kobo Libra 2؟

يمكنك شراء القارئ الإلكتروني Kobo Libra 2 من Shoppers Drug Mart.

4. ما هي مدة استمرار بطارية مكبر الصوت Marley Get Together Solo؟

يوفر مكبر الصوت Marley Get Together Solo عمر بطارية يصل إلى 25 ساعة.

5. ما هي الميزات الرئيسية لنموذج Nintendo Switch OLED؟

يتميز طراز Nintendo Switch OLED بحامل كبير قابل للتعديل ومنفذ إيثرنت مدمج وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت وجودة صوت محسنة.