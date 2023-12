أفضل 5 ألعاب يجب أن تلعبها على PlayStation Plus الآن

By

هل تبحث عن ألعاب جديدة للعبها على PlayStation Plus؟ لا مزيد من البحث! لقد قمنا بتنظيم قائمة بأفضل 5 ألعاب عليك تجربتها. من المغامرات المثيرة إلى المعارك الملحمية، تحتوي هذه الألعاب على ما يناسب الجميع.

1. "اثنان يصبحان واحدًا: رحلة معًا"

انطلق في مغامرة تعاونية رائعة مع "Two Become One". تتيح لك هذه اللعبة الرائعة، المتوفرة مجانًا على PlayStation Plus، إكمال الدورات التدريبية الصعبة والتغلب على العقبات كفريق واحد. إنها الفرصة المثالية للتواصل مع صديق وتجربة لعبة تحتفي بقوة الصداقة.

2. "الحدود المحرمة: كشف الأسرار"

انغمس في عالم ما بعد نهاية العالم مع لعبة "The Forbidden Frontier". تنقلك هذه التكملة المرتقبة لفيلم "Horizon Zero Dawn" إلى مستقبل حيث تكون البشرية على حافة الانقراض. تنقل بين المناظر الطبيعية المذهلة، وحارب الوحوش الميكانيكية، واكتشف الألغاز التي تكمن في هذه المغامرة الجذابة في العالم المفتوح.

3. "الخراب في الجنة: رحلة للتذكر"

استعد لرحلة مليئة بالإثارة والأدرينالين في لعبة "Havoc in Paradise". كبطل قوي، تجد نفسك على جزيرة استوائية تحت الحكم القمعي لديكتاتور لا يرحم. مع ترسانة واسعة من الأسلحة وطريقة اللعب المتفجرة، يقدم هذا الإصدار من Far Cry 6 تجربة غامرة ومليئة بالإثارة ستجعلك تعود مرة أخرى للحصول على المزيد.

4. "أوديسة الساموراي: قصة شرف"

العب دور الساموراي الأسطوري في "Samurai’s Odyssey". تتيح لك لعبة تقمص الأدوار الملحمية هذه، التي تدور أحداثها في اليابان الإقطاعية أثناء الغزو المغولي، إتقان فن القتال بالسيف وشق طريق المحارب. انغمس في عالم غني ومذهل بينما تدافع عن جزيرة تسوشيما من براثن العدو.

5. "عجائب استخدام شبكة الإنترنت: نيويورك تنتظر"

تأرجح في شوارع مدينة نيويورك المزدحمة في لعبة "Web-Slinging Wonders". من خلال لعب دور Marvel's Spider-Man: Miles Morales، ستختبر الاندفاع لتصبح بطلًا خارقًا. من القاذفات البهلوانية على شبكة الإنترنت إلى القتال العنيف، تقدم هذه اللعبة مغامرة آسرة ومليئة بالحركة ستجعلك ترغب في المزيد.

وفي الختام، تقدم PlayStation Plus مجموعة رائعة من الألعاب لمشتركيها. سواء كنت من محبي التجارب التعاونية، أو مغامرات العالم المفتوح، أو ألعاب الأبطال الخارقين، فهناك ما يناسب الجميع. لذا، احصل على وحدة التحكم الخاصة بك واستكشف أفضل 5 ألعاب متوفرة على PlayStation Plus الآن. ألعاب سعيدة!