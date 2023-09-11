أفضل 5 أجهزة Chromebook للطلاب بسعر أقل من 300 دولار

إذا كنت طالبًا وتبحث عن كمبيوتر محمول فعال وبأسعار معقولة، فقد يكون جهاز Chromebook هو الخيار الأمثل لك. تقدم أجهزة Chromebook قيمة كبيرة مقابل سعرها، مما يجعلها مثالية للطلاب ذوي الميزانية المحدودة. على الرغم من أنها قد لا تحتوي على جميع ميزات أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية، إلا أن أجهزة Chromebook تتفوق في تصفح الويب والبث المباشر والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني. كما أنها متوافقة مع الألعاب السحابية، مما يجعلها خيارًا قابلاً للتطبيق للاعبين العاديين.

فيما يلي أفضل خمسة أجهزة Chromebook موصى بها للطلاب الذين يقل سعرهم عن 300 دولار:

1) Lenovo 14e (235 دولارًا): يتميز جهاز Chromebook هذا بنسبة الميزات إلى السعر الممتازة. بفضل معالج AMD A6، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين فلاش سعة 32 جيجابايت، فإنه يوفر أداءً مُرضيًا للمهام اليومية. يوفر Lenovo 14e أيضًا مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك منافذ USB 3.1 المزدوجة ومنافذ USB-C المزدوجة وفتحة قفل Kensington وقارئ بطاقة microSD.

2) Acer Chromebook 314 (279 دولارًا): يتميز جهاز Acer Chromebook 314 بمعالج Intel Celeron N4020 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين eMMC سعة 64 جيجابايت. على الرغم من أنه قد لا يكون مناسبًا للألعاب أو المهام المتعددة، إلا أنه يوفر عمر بطارية طويل يصل إلى 10 ساعات.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (يبدأ من 285 دولارًا): يأتي جهاز ASUS Chromebook Flip CM3 مزودًا بمجموعة شرائح MediaTek MT8183 المُحسّنة لنظام التشغيل Chrome. إنه يتميز بعامل شكل مضغوط وشاشة IPS مقاس 12 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 وعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 16 ساعة. كما أنه يدعم قلم USI.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 دولار): يمكن استخدام Lenovo Chromebook Duet كجهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي. شاشة اللمس مقاس 10.1 بوصة وتصميمها المحمول يجعلها مثالية للاستخدام أثناء التنقل. مع مجموعة شرائح MediaTek Helio P60T، يوفر عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 دولار مع الصفقات): يتميز جهاز Samsung Chromebook 4+ بشاشة مقاس 15.6 بوصة، مما يمنحه ميزة على أجهزة Chromebook الأخرى. وهو يوفر تكوينات بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 64 جيجابايت من مساحة التخزين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه بالنسبة لمحركات أقراص SSD التقليدية بسعة تخزين 128 جيجابايت، يرتفع السعر إلى ما يقرب من 400 دولار.

توفر أجهزة Chromebook هذه أداءً موثوقًا وتلبي احتياجات الطلاب بسعر مناسب. ومع ذلك، فمن المستحسن إجراء المزيد من البحث والنظر في المتطلبات الشخصية قبل اتخاذ قرار الشراء.

مصادر:

- Lenovo 14e، وAcer Chromebook 314، وASUS Chromebook Flip CM3، وLenovo Chromebook Duet، وSamsung Chromebook 4+: تقنية الألعاب Sportskeeda.