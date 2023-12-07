أربعة أزواج متهمون بالتخطيط لاستغلال الأطفال المتبنين

يواجه أربعة أزواج في وسط ولاية ميشيغان اتهامات خطيرة لتورطهم المزعوم في مخطط لتبني أطفال لتحقيق مكاسب مالية ومن ثم إساءة معاملتهم. أعلن مكتب المدعي العام في ميشيغان عن العديد من تهم إساءة معاملة الأطفال الموجهة ضد جويل وتامي براون، وكذلك جيري وتامال فلور، وجميعهم من سكان ديويت بولاية ميشيغان.

تنبع التهم من الأدلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بإساءة معاملة ثمانية أطفال تم تبنيهم من قبل الأزواج منذ عام 2007. ويواجه كل من البالغين الأربعة اتهامات منفصلة، ​​بما في ذلك درجات متفاوتة من إساءة معاملة الأطفال، والتآمر لارتكاب إساءة معاملة الأطفال، والفشل في تحقيق العدالة. الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال. يواجه الزوجان فلور معظم التهم، بما في ذلك عدة تهم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الأولى، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

الأزواج متهمون بالتآمر لتبني أطفال لتحقيق مكاسب مالية، حيث يستخدم جويل براون، الموظف السابق في وكالة خدمات الأطفال التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بولاية ميشيغان، خبرته في التحقيقات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال لتجنب اكتشاف الانتهاكات المستمرة في منزله. وتلك الخاصة بفلوريس.

إن الإساءة التي تعرض لها هؤلاء الأطفال المتبنون كانت مقنعة في شكل تأديب. تعرض الأطفال للإيذاء العقلي والجسدي الروتيني والمنهجي لفترات طويلة بحجة التأديب. ويُعتقد أن العائلات تبنت أو رعت ما لا يقل عن 30 طفلاً لتحقيق مصلحتها المالية.

التهم الموجهة ضد كل من الوالدين بالتبني هي كما يلي: جويل براون متهم بخمس تهم، وتامي براون بثلاث تهم، وجيري فلور بـ 11 تهمة، وتامال فلور بـ 17 تهمة.

تكشف هذه الادعاءات الصادمة الفشل ليس فقط في المسؤولية الأخلاقية والقانونية لأولئك المكلفين برعاية الأطفال، ولكن أيضًا في أنظمتنا التي من المفترض أن تضمن رفاهية الأطفال المحتجزين. وقد تولى مكتب المدعي العام في ميشيغان القضية بالتعاون مع مكتب عمدة مقاطعة كلينتون. وأمام الأزواج حتى يوم الجمعة لتسليم أنفسهم للسلطات.