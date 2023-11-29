يقدم التحديث الجديد لـ F-Zero 99 لمسة من الحنين إلى الماضي

لقد أوفت Nintendo بوعدها، حيث قدمت تحديثًا جديدًا مثيرًا للعبة F-Zero 99. الميزة البارزة لهذا التحديث هي الوضع الكلاسيكي الذي طال انتظاره. مستوحى من لعبة F-Zero الأصلية على SNES، يأخذ الوضع الكلاسيكي اللاعبين في رحلة حنين عبر تاريخ السباق.

في الوضع الكلاسيكي، سيتم نقل اللاعبين مرة أخرى إلى تجربة السباق المليئة بالأدرينالين في الماضي. لقد تم وضع القواعد بعناية لتعكس قواعد لعبة F-Zero الشهيرة التي أسرت اللاعبين منذ سنوات. احزم حزامك، وتمسك به جيدًا، واستعد لانفجار شديد من الماضي.

أصدرت Nintendo of America الإعلان الرسمي عبر تغريدة تؤكد إصدار التحديث المرتقب. يمكن للاعبين في جميع أنحاء العالم الآن المشاركة في هذا الوضع المستوحى من الطراز القديم واستعادة اللحظات المثيرة التي جعلت من F-Zero أسطورة في مجتمع الألعاب.

إن إضافة الوضع الكلاسيكي لا تلبي احتياجات عشاق اللعبة الأصلية منذ فترة طويلة فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة تغيير مرحب به في وتيرة أولئك الذين أصبحوا على دراية بالتكرارات الحديثة للعبة F-Zero. إنها شهادة على التزام نينتندو بتكريم تراثها الغني في الألعاب وتوفير التجارب التي يتردد صداها لدى اللاعبين من جميع الأجيال.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو F-Zero 99؟

ج: F-Zero 99 هي لعبة سباق تم تطويرها بواسطة Nintendo.

س: ما هو الوضع الكلاسيكي؟

ج: الوضع الكلاسيكي هو وضع لعب تم تقديمه حديثًا في F-Zero 99، وهو مصمم لتكرار تجربة لعبة F-Zero الأصلية التي تم إصدارها على SNES.

س: أين يمكنني العثور على تغريدة الإعلان الرسمي من شركة Nintendo الأمريكية؟

ج: يمكنك العثور على تغريدة الإعلان الرسمي على حساب Twitter الخاص بشركة Nintendo الأمريكية.

س: هل يمكنني لعب الوضع الكلاسيكي الآن؟

ج: نعم، أصبح التحديث بالوضع الكلاسيكي متاحًا الآن ليستمتع به اللاعبون.