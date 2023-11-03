استكشاف فن اللف: كيف تُحدث تقنيات جاكسون بولوك ثورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

أسلوب مبتكر للطباعة ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد مستوحى من الفنان التعبيري التجريدي الشهير جاكسون بولوك. يستخدم علماء جامعة هارفارد تقنيات بولوك الفريدة لاستغلال فيزياء عدم استقرار اللف، بدلاً من قمعها، لتسريع عملية الطباعة بشكل كبير. ومن خلال تطبيق التعلم الآلي، نجحوا في إثبات جدوى نهجهم من خلال تزيين الكعكة بشراب الشوكولاتة.

لقد أبهرت أساليب بولوك الفنية، مثل تقنية التقطير الشهيرة، علماء الفيزياء لسنوات. ومن خلال استخدام تقنية "الخيوط الطائرة" وصب الطلاء من أدوات مختلفة، ابتكر بولوك أنماطًا ساحرة على لوحاته. غالبًا ما تظهر هذه الأنماط دليلاً على الأنماط الكسورية، الأمر الذي أثار جدلاً بين الباحثين.

في عام 2011، قام عالم الرياضيات في جامعة هارفارد لاكشمينارايانان ماهاديفان بدراسة عدم استقرار اللف في بولوك ووصفها الرياضي. تحدث هذه الظاهرة عندما يلتف سائل لزج على نفسه، ليشبه حبل اللف أو سكب الشراب على الفطائر. قام ماهاديفان بقياس سمك الخطوط ونصف قطر الملفات في لوحات بولوك، مما مكنه من تقدير معدل تدفق الطلاء.

بناءً على هذا الفهم، قام ماهاديفان الآن بتطبيق مبادئ عدم استقرار اللف لبولوك على الكتابة بالحبر المباشر، وهو شكل متعدد الاستخدامات من الطباعة ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد. عادةً ما تكون طريقة الطباعة هذه بطيئة ومحدودة بسبب التدفق غير المنتظم، مما يؤدي إلى حدوث عيوب في الكائنات المطبوعة. ومع ذلك، من خلال احتضان عدم الاستقرار الملتف بدلاً من محاولة السيطرة عليه، حقق فريق ماهاديفان تقدمًا ملحوظًا.

يكمن المفتاح في تنفيذ أساليب التعلم المعزز، وهي فئة من خوارزميات التعلم الآلي. ومن خلال السماح للنظام بالتفاعل بشكل متكرر مع البيئة وتصحيح أخطائه، تصبح عملية الطباعة أكثر كفاءة. تستخدم هذه التقنية التسارع المكتسب من الجاذبية لطباعة أطوال أكبر مما يمكن تحقيقه من خلال الطرق التقليدية.

ومن خلال سلسلة من التجارب المعملية، اختبر ماهاديفان وفريقه استنتاجاتهم، مما أدى إلى التحقق من فعالية نهجهم. ومن خلال تشتيت السائل اللزج من خلال فوهة وترسيبه على طول مسار محدد مسبقًا، نجحوا في إثبات إمكانية إحداث عدم الاستقرار في اللف لإحداث ثورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد.

أسئلة مكررة:

س: ما هي عدم استقرار اللف؟

ج: تشير حالات عدم استقرار اللف إلى سلوك الطي واللف للسوائل اللزجة عند سكبها أو انتشارها عبر السطح. هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل أنماط معقدة.

س: كيف استفاد جاكسون بولوك من عدم استقرار اللف؟

ج: تضمن الأسلوب الفني الفريد لبولوك صب الطلاء من أدوات مختلفة، مما أدى إلى ظهور بقع طلاء أظهرت عدم استقرار اللف. وقد فتنت أساليبه الفيزيائيين وألهمت التقدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

س: ما هو التعلم المعزز؟

ج: التعلم المعزز هو أحد أساليب التعلم الآلي حيث يتعلم النظام من خلال التفاعلات المتكررة مع البيئة. ومن خلال تصحيح الأخطاء وتكييف سلوكه، يعمل النظام على تحسين أدائه بمرور الوقت.

س: كيف يمكن أن تفيد حالات عدم استقرار اللف الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

ج: من خلال استغلال حالات عدم استقرار اللف بدلاً من قمعها، تصبح عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر كفاءة. يسمح هذا الأسلوب بطباعة أطوال أكبر ويتيح استكشاف طبولوجيا أكثر تعقيدًا.

مصادر:

- مجلة المادة الناعمة

- هارفارد بيزنس ريفيو