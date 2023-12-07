التخلص من الديون وتوفير مبالغ كبيرة: كيف أتقنت امرأة فن إعداد الميزانية

تمكنت كارلي ديفيليس، مديرة المجتمع في إحدى مساحات العمل المشتركة في تكساس، من تحقيق أهداف مالية مثيرة للإعجاب من خلال الالتزام بنظام صارم للميزانية. كانت DeFelice مثقلة سابقًا بدين قدره 35,000 دولار، ونجحت في سداده وجمعت أكثر من 100,000 دولار من الاستثمارات بحلول عيد ميلادها السادس والعشرين. تبلغ الآن من العمر 26 عامًا، وقد تمكنت من زيادة مدخراتها إلى مبلغ مثير للإعجاب قدره 38 ألف دولار، كل ذلك بينما تحصل على راتب قدره 400,000 ألف دولار سنويًا.

في حين أن الأرقام الكبيرة ملحوظة بالتأكيد، فإن قدرة DeFelice على إدارة النفقات الصغيرة بشكل فعال هي ما يميزها حقًا. على سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول، أنفقت 123.65 دولارًا فقط على البقالة - وهو إنجاز عظيم بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الطعام. تحقق DeFelice ذلك من خلال التخطيط لوجباتها بعناية والالتزام بقائمة البقالة الخاصة بها.

تخصص DeFelice 120 دولارًا من ميزانيتها التقديرية كل أسبوع لتغطية تكاليف البقالة. ومن خلال إعطاء الأولوية لمشترياتها الأساسية مثل الوقود لسيارتها ومشترياتها من البقالة، فإنها تضمن أن إنفاقها يتماشى مع أهدافها المالية. للبقاء في حدود ميزانية البقالة الخاصة بها، تخطط بدقة لوجباتها لهذا الأسبوع، وغالبًا ما تختار وجبات عشاء كبيرة يمكنها تحضيرها مسبقًا. وتقوم بتسجيل المكونات المطلوبة في مجلة تتبع الميزانية الخاصة بها، وإنشاء قائمة تسوق لأخذها إلى المتجر.

يعد التزام DeFelice بقائمتها أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الشراء المندفع، الأمر الذي قد يعرض ميزانيتها للخطر. يمتد هذا النهج إلى ما هو أبعد من محلات البقالة ويمتد إلى الأنشطة الاجتماعية. حتى مع تخصيص 50 دولارًا متواضعًا لتناول العشاء أو المشروبات مع الأصدقاء في ميزانيتها، فإن DeFelice تبادر إلى اقتراح خيارات ميسورة التكلفة لضمان توافق نفقاتها مع أهدافها المالية. وتؤكد أن الإنفاق المتعمد يسمح لها بتجنب المشتريات التي ليس لها معنى يذكر والتركيز على التجارب المهمة حقًا.

من خلال تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية النابضة بالحياة واتخاذ القرارات المالية الحكيمة، اكتشف DeFelice فن تحقيق أقصى قدر من المتعة مع توفير المال. وكما تقول: "إن ما يهم هو التجربة مع أصدقائي". يعد نجاحها بمثابة مصدر إلهام للآخرين الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار المالي دون التضحية بمباهج الحياة.

**ملخص:** ساعد التزام كارلي ديفيليس بالميزانية على سداد ديونها وتجميع مدخرات كبيرة. من خلال التخطيط للوجبات، والالتزام بقوائم البقالة، وتصميم الإنفاق الاجتماعي، أطلقت DeFelice القدرة على عيش حياة مُرضية مع الحفاظ على الحذر المالي. قصتها بمثابة درس قيم في فن إعداد الميزانية وإيجاد التوازن بين إدارة الأموال والتجارب الممتعة.