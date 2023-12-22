وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أكثر ذكاءً

ملخص: كشفت دراسة حديثة أن الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام يميلون إلى الحصول على مستويات أعلى من الذكاء مقارنة بمن لا يشربون القهوة. ويشير البحث إلى وجود علاقة قوية بين استهلاك القهوة والقدرات المعرفية، مما يشير إلى أن القهوة قد يكون لها تأثير إيجابي على عمل الدماغ.

وفقاً لدراسة جديدة أجراها باحثون في إحدى الجامعات المرموقة، فإن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بانتظام يظهرون مستويات أعلى من الذكاء. شملت الدراسة أكثر من 1,000 مشارك، تم تقسيمهم إلى مجموعتين بناءً على عاداتهم في استهلاك القهوة - شاربي القهوة المنتظمين وشاربي القهوة الذين لا يشربون القهوة.

وأظهرت النتائج وجود تمييز واضح بين المجموعتين، حيث يتفوق شاربي القهوة المنتظمون باستمرار على من لا يشربونها في الاختبارات المعرفية المختلفة. تقيس هذه الاختبارات نطاقًا واسعًا من الوظائف المعرفية، بما في ذلك الذاكرة ومدى الانتباه وحل المشكلات وقدرات التفكير.

في حين أن البحث يثبت فقط وجود علاقة بين استهلاك القهوة والذكاء، فإنه يفتح إمكانيات مثيرة للاهتمام لمزيد من الاستكشاف. ويعتقد الباحثون أن الكافيين الموجود في القهوة قد يكون مسؤولاً عن تحفيز نشاط الدماغ، مما يؤدي إلى زيادة الأداء الإدراكي.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أيضًا أن الارتباط الإيجابي بين استهلاك القهوة والذكاء ظل كبيرًا بغض النظر عن العمر والجنس والخلفية التعليمية. ويشير هذا إلى أن فوائد القهوة على القدرات المعرفية لا تقتصر على فئات سكانية محددة ولكنها عالمية.

ومن المهم أن نلاحظ أن الدراسة لا تشير إلى وجود علاقة سببية، بمعنى أن استهلاك القهوة وحده لا يضمن ارتفاع مستوى الذكاء. تساهم عوامل أخرى مثل الاستعداد الوراثي ونمط الحياة والصحة العامة في القدرات المعرفية للفرد أيضًا.

وفي الختام، تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين استهلاك القهوة والذكاء. في حين أن القهوة قد لا تكون العامل الوحيد الذي يؤثر على الذكاء، إلا أنها تشير إلى وجود صلة محتملة تستحق المزيد من التحقيق. لذا، في المرة القادمة التي تتناول فيها كوب القهوة الصباحي، اشعر بالارتياح عندما تعرف أنه قد يمنح عقلك دفعة قوية.