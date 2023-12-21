المتطلبات الجديدة لسلامة الأجهزة الطبية وفعاليتها

ملخص: تعتبر مراقبة ما بعد السوق (PMS) ضرورية لضمان سلامة وفعالية الأجهزة الطبية. على الرغم من أنه قد يُنظر إليها على أنها تكلفة إضافية للشركات، إلا أن هناك أسبابًا مقنعة لماذا يجب أن تكون الدورة الشهرية جزءًا لا يتجزأ من ممارسة الأعمال التجارية في الصناعة الطبية. من الأساس المنطقي التنظيمي إلى الحوادث الواقعية، إليك سبب أهمية نظام إدارة الدورة الشهرية.

الأساس المنطقي التنظيمي - تشير القوانين واللوائح في كثير من الأحيان إلى سلامة المستهلك وفعاليته باعتبارها القوة الدافعة وراء متطلبات نظام إدارة الأداء. يجب ألا تكون الأجهزة الطبية آمنة فحسب، بل يجب أيضًا أن تحقق النتائج المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد نظام إدارة المنتجات (PMS) على إزالة المنتجات غير الفعالة أو غير الآمنة من السوق، مما يوفر للهيئات التنظيمية الآليات الأساسية.

جعل الشركات المصنعة أكثر مسؤولية – تقليديًا، يتحمل المستهلكون والمستخدمون النهائيون معظم المسؤولية عن الأمن السيبراني للأجهزة الطبية. ومع ذلك، فإن اللوائح الأخيرة تعترف الآن بأن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة. ويتحمل المصنعون مسؤولية أكبر فيما يتعلق بأمن أجهزتهم، مما يضمن سلامة المرضى وبياناتهم.

حوادث من العالم الحقيقي تسلط الضوء على أهمية الدورة الشهرية:

1. أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للاختراق – في عام 2017، تم سحب ما يقرب من نصف مليون جهاز تنظيم ضربات القلب بسبب ثغرات أمنية عبر الإنترنت. يمكن للمتسللين الوصول إلى الأجهزة عن بعد، مما قد يؤدي إلى استنزاف البطارية أو إجراء صدمات غير مصرح بها. على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي هجمات، فقد أكد هذا الحادث على الحاجة إلى المراقبة المستمرة لأمن الأجهزة طوال دورة حياتها.

2. التطبيقات المصاحبة التي تبالغ في مشاركة المعلومات – أثارت التطبيقات المتصلة بأجهزة اللياقة البدنية مخاوف عندما تم اكتشاف أن مواقع الجنود قد تم الكشف عنها عن غير قصد. على الرغم من أن هذه الحادثة لا تتعلق بشكل مباشر بالأجهزة الطبية، إلا أنها توضح مخاطر الخصوصية المرتبطة بسوء التعامل مع البيانات التي تجمعها منتجات الرعاية الصحية الرقمية. يمكن أن يؤدي دمج التطبيقات وخدمات الويب إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، مما يستلزم مراقبة ما بعد السوق لمعالجة مخاوف الخصوصية.

3. مضخات التسريب المعطلة - في الآونة الأخيرة، صدرت فئة استدعاء من الفئة الأولى لمضخات الأنسولين المعيبة التي فشلت في اكتشاف الهواء في الخط. يمكن أن يكون للهواء الذي يدخل مجرى الدم عواقب تهدد الحياة، بما في ذلك الانسداد وعدم استقرار ضغط الدم. ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف صحية خطيرة، مما يسلط الضوء على دور مراقبة ما بعد السوق في تحديد أعطال الأجهزة ومعالجتها على الفور.

في الختام، تعتبر مراقبة ما بعد السوق جانبًا مهمًا لضمان سلامة الأجهزة الطبية وفعاليتها. فهو لا يفي بالمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يحمل الشركات المصنعة أيضًا المسؤولية عن الأمن السيبراني ويعالج الحوادث الواقعية التي قد تشكل مخاطر على الخصوصية أو الصحة. من خلال احتضان الدورة الشهرية، يمكن للصناعة الطبية أن تزود المرضى بالثقة في الأجهزة التي يستخدمونها وتقليل الأضرار المحتملة.