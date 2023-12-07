إغلاق مطاعم متعددة في وسط فلوريدا بسبب مخالفات صحية

وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الأعمال والتنظيم المهني في فلوريدا، تم إغلاق ثلاثة مطاعم في وسط فلوريدا في الأسبوع من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر بسبب انتهاكات صحية خطيرة. وتسلط عمليات الإغلاق الضوء على أهمية إجراء عمليات تفتيش منتظمة لضمان سلامة ونظافة المؤسسات الغذائية.

كان أحد المطاعم المتضررة هو Marmalade، الواقع في 1256 Rockledge Blvd. في روكليدج. اكتشف المفتشون عدداً مذهلاً من المخالفات بلغ 254 مخالفة خلال عمليات التفتيش، تم تصنيف أربعة منها على أنها ذات أولوية عالية. وتراوحت هذه الانتهاكات بين استخدام معدات غير صحية لإعداد الطعام والتخزين غير السليم للأغذية النيئة بالقرب من المواد الجاهزة للأكل. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ نشاط القوارض، ولم يتم حفظ بعض المواد الغذائية في درجات الحرارة المناسبة. على الرغم من أن عمليات التفتيش اللاحقة أظهرت تحسنًا، إلا أن المطعم لا يزال ينتظر فحصًا للمتابعة قبل أن يتم إعادة فتحه.

مطعم آخر، Apollo Diner في West Hibiscus Blvd. وفي ملبورن، واجهت أيضًا الإغلاق بسبب الانتهاكات الصحية. وعثر المفتشون على 16 مخالفة، ثلاثة منها ذات أولوية عالية. وشملت هذه الأنشطة نشاط القوارض، والتعامل غير السليم مع الأطباق المتسخة من قبل الخوادم، والفصل غير المناسب للأطعمة النيئة على أساس درجات حرارة الطهي. على الرغم من استيفاء معايير التفتيش في زيارة لاحقة، كان على المطعم معالجة الانتهاك المتكرر للخادم الذي يتعامل مع الطعام المطبق دون غسل يديه.

في سيمينول، تم إغلاق مطعم Miyako Sushi الواقع في 2871 Clayton Crossing Way رقم 1087 في أوفييدو بعد أن حدد المفتشون 14 انتهاكًا، أربعة منها ذات أولوية عالية. وشملت هذه الانتهاكات الفصل غير السليم للأغذية النيئة، والأدلة على نشاط الصراصير، وتركيز المطهر بشكل يتجاوز المستوى المسموح به. وعلى الرغم من أن المطعم استوفى في نهاية المطاف معايير التفتيش، إلا أنه واجه مراقبة أكثر صرامة بسبب جسامة الانتهاكات.

تعد هذه الإغلاقات بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على معايير الصحة والسلامة المناسبة في المؤسسات الغذائية. تعمل فرق إدارة الصحة بجد لضمان الامتثال، وتعد التحذيرات وعمليات التفتيش اللاحقة أدوات حاسمة لتصحيح أي مشكلات على الفور. من الضروري لأصحاب المطاعم والموظفين إعطاء الأولوية للنظافة والالتزام بجميع اللوائح لحماية الصحة العامة.