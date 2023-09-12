اكتشاف جديد: Pampaphoneus biccai، أكبر حيوان مفترس في عصره

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، توصل فريق دولي من الباحثين إلى اكتشاف مذهل. لقد عثروا على الحفرية المحفوظة بشكل رائع لنوع عمره 265 مليون عام يسمى Pampaphoneus biccai في منطقة ساو غابرييل الريفية بجنوب البرازيل.

كان Pampaphoneus biccai، الذي ينتمي إلى الفرع الحيوي الثيرابسيدي المبكر المعروف باسم الدينوسيفاليانات، أكبر آكلات اللحوم وأكثرها تعطشًا للدماء في عصره، وكان يهيمن على أمريكا الجنوبية قبل 40 مليون سنة من ظهور الديناصورات. تشتمل الحفرية على جمجمة كاملة وعظام هيكلية، مما يوفر معلومات قيمة عن مورفولوجيتها.

كانت الديناصورات إحدى المجموعات الرئيسية للحيوانات الأرضية الكبيرة التي ازدهرت على الأرض قبل أكبر حدث انقراض على وجه الأرض. Pampaphoneus biccai هو أحد أعضاء هذه المجموعة، التي كانت لها عظام جمجمة سميكة، مما أعطاها اسمها، والذي يُترجم إلى "الرأس الرهيب" باللغة اليونانية. في حين أن ثنائيات الرأس معروفة جيدًا في جنوب إفريقيا وروسيا، فإن هذا الاكتشاف يجعل من Pampaphoneus biccai هو النوع الوحيد المعروف في البرازيل.

تم العثور على الحفرية في صخور العصر البرمي الأوسط، وهي منطقة تكون فيها العظام نادرة ولكنها غالبًا ما تسفر عن مفاجآت سارة. يعد اكتشاف جمجمة بامبافونوس جديدة أمرًا بالغ الأهمية لتمييزها عن أقاربها الروس وتوسيع معرفتنا بهذا المخلوق الرائع.

تعد أحفورة بامبافونوس الجديدة ثاني جمجمة يتم العثور عليها على الإطلاق في أمريكا الجنوبية، وهي أكبر حجمًا وأفضل حفظًا من الأولى. يشير حجمها وأسنانها إلى أنها لعبت نفس الدور البيئي الذي تلعبه القطط الكبيرة الحديثة، مع أنياب حادة تتكيف مع الإمساك بالفرائس. لقد كان حيوانًا مفترسًا ماهرًا قادرًا على التغذية بالحيوانات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكانت عضته قوية بما يكفي لمضغ العظام، على غرار الضباع المعاصرة.

يقدر الباحثون أن أكبر أفراد Pampaphoneus يمكن أن يصل طوله إلى ما يقرب من ثلاثة أمتار ويزن حوالي 400 كجم. ويعتقد أن فرائسها المحتملة تشمل ديسينودونت راستودون الصغير والبرمائيات العملاقة كونزوكوفيا، والتي تم التعرف عليها أيضًا في نفس المنطقة.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية السجل الأحفوري للبرازيل ويقدم رؤى قيمة حول البنية المجتمعية للنظم البيئية الأرضية قبل أكبر حدث انقراض جماعي في التاريخ، والذي قضى على 86% من أنواع الحيوانات في جميع أنحاء العالم. يقدم الحفاظ الرائع على الحفرية لمحة عن الماضي ويساهم في فهمنا لحياة ما قبل التاريخ على الأرض.

مصادر:

- ماتيوس أ كوستا سانتوس وآخرون، "علم العظام القحفي لدينوسيفاليا البرازيلي بامبافونوس بيكاي (Anteosauridae: Syodontinae)"، مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان (2023).

- رصيد الصورة: عمل فني أصلي لمارسيو كاسترو

- حقوق الصورة: فيليبي بينهيرو