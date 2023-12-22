قوارب الصيد غير القانونية والأسماك التي تم صيدها بشكل غير قانوني تم الاستيلاء عليها في جنوب تكساس

في عملية مشتركة أجراها خفر السواحل الأمريكي وإدارة الحدائق والحياة البرية في تكساس، تم اكتشاف خمسة قوارب صيد غير قانونية قبالة ساحل جنوب تكساس، مما أدى إلى مصادرة 2,640 رطلاً من الأسماك التي تم صيدها بشكل غير قانوني. وكان على متن القوارب ما مجموعه 20 صيادًا من المكسيك تم اعتقالهم بعد اكتشافهم.

بدأت العملية عندما عثرت أطقم خفر السواحل من جزيرة جنوب بادري وكوربوس كريستي على أربع لانشا شمال خط الحدود البحرية. على متن هذه القوارب، تم العثور على ما يقرب من 2,090 رطلاً من سمك النهاش الأحمر الذي تم صيده بشكل غير قانوني وتم احتجاز 16 شخصًا. في وقت لاحق، قام طاقم المحطة الجوية كوربوس كريستي بتنبيه إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس بشأن طاقم لانشا آخر شمال خط الحدود البحرية. تم العثور على هذه السفينة تحتوي على 550 رطلاً من سمك النهاش الأحمر الذي تم صيده بشكل غير قانوني، وتم القبض على أربعة أفراد.

وبعد الاعتقال، تم نقل الصيادين إلى الشاطئ ونقلهم إلى الجمارك الأمريكية وحماية الحدود للمعالجة. ولم يتم اعتقال الأفراد فحسب، بل تمت مصادرة جميع معدات الصيد والقوارب نفسها أيضًا.

يشكل الصيد غير القانوني تهديدًا كبيرًا للموارد الطبيعية والاقتصاد والبيئة البحرية. وشدد النقيب في خفر السواحل هانز جوفيرتسن، قائد المحطة الجوية كوربوس كريستي، على أهمية التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين والفدراليين والدوليين في مكافحة هذه العمليات غير القانونية.

ومن الأهمية بمكان أن يظل الجمهور يقظًا وأن يبلغ عن أي أنشطة مشبوهة أو حالات صيد غير قانوني. إذا تمت مشاهدته في مياه الولاية (من الأرض إلى مسافة 9 أميال من الشاطئ)، فيمكن للأفراد الاتصال بـ "Operation Game Thief" على الرقم 1-800-792-GAME (4263). بالنسبة للأنشطة المشبوهة أو الصيد غير القانوني في المياه الفيدرالية (على بعد 200 ميل من الشاطئ)، يمكن الاتصال بخفر السواحل الأمريكي على الرقم 361-939-0450.

وتسلط مثل هذه الجهود الضوء على الالتزام بحماية الموارد البحرية والحفاظ على سلامة أنظمة الصيد.