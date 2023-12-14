خصومات على سماعات الواقع الافتراضي وعروض الألعاب

ملخص: تسلط هذه المقالة الضوء على مدى توفر الخصومات على سماعات الواقع الافتراضي وصفقات الألعاب. إنه يؤكد على الانخفاض الكبير في أسعار Meta Quest Pro، وهي سماعة رأس للواقع الافتراضي المتطورة، بالإضافة إلى ذكر الألعاب والأجهزة الأخرى المخفضة.

يمكن لعشاق الواقع الافتراضي أن يفرحوا لأن Meta Quest Pro المرغوب فيه للغاية متوفر الآن بخصم كبير. أصبحت هذه السماعة الحصرية، التي توفر تجربة ألعاب غامرة وتفتخر بحصرية Assassin's Creed Nexus، متاحة بأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. إنها الفرصة المثالية لأولئك الذين يسعون إلى الترقية من "الواقع النتن" إلى العالم الافتراضي المفضل.

بالإضافة إلى سماعات الواقع الافتراضي، هناك عروض ألعاب مغرية أخرى يجب وضعها في الاعتبار. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالألعاب المسطحة التقليدية، تنتظرهم قائمة من ألعاب AAA المخفضة والجواهر القديمة. سواء كنت من محبي ألعاب القتال التعاونية من أعلى إلى أسفل أو ألعاب القتال الكلاسيكية، فهناك ما يناسب الجميع.

علاوة على ذلك، تشير هذه المقالة إلى الذكرى السنوية لـ Baldur's Gate: Dark Alliance، التي وصلت في الأصل إلى وحدة تحكم PS2 منذ 22 عامًا. في حين أن النسخة المعدلة الأخيرة قد لا ترقى إلى مستوى استحسان Baldur's Gate 3، إلا أنها لا تزال تقدم تجربة لعب ممتعة، خاصة لأولئك الذين يقدرون هذا النوع.

بالنسبة لعشاق Nintendo Switch، هناك أخبار جيدة أيضًا. يوفر Switch Lite نقطة دخول فعالة من حيث التكلفة لبدء رحلة Nintendo Switch في عيد الميلاد هذا العام. قم بإقرانها مع سيارة سباق كارت بسعر مخفض وستكون جاهزًا للاستمتاع بتجربة لعب مليئة بالمرح.

في الختام، لدى عشاق الألعاب الكثير من الأسباب للاحتفال بتوفر الخصومات على سماعات الواقع الافتراضي ومجموعة متنوعة من عروض الألعاب. سواء كنت مهتمًا بالواقع الافتراضي، أو الألعاب الكلاسيكية، أو أحدث وحدات التحكم، فهناك ما يناسب الجميع بسعر معقول.