تحتفل محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، مما يمثل علامة فارقة في التعاون الدولي في مجال الفضاء. منذ إنشائها في عام 25، كانت محطة الفضاء الدولية بمثابة شهادة على التعاون الناجح بين الولايات المتحدة وروسيا، وهما دولتان غالبًا ما تجدان نفسيهما على خلاف على الأرض. ومع ذلك، في حين أن هذه الذكرى هي سبب للاحتفال، فإن المخاوف الأخيرة المتعلقة بالسلامة والشكوك حول مستقبل محطة الفضاء الدولية قد طغت على المناسبة.

تدور إحدى المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسلامة حول التسربات المتكررة للغازات السامة في مشعات إحدى الوحدات الروسية. وتشكل هذه التسريبات، التي تعزى إلى الأمونيا المجمدة المستخدمة كمبرد، تهديدًا للطاقم الموجود على متن السفينة. إلا أن وكالة ناسا تؤكد أنه على الرغم من التسريبات، فإن طاقم المحطة لم يتعرض أبدًا للخطر.

هذه التسريبات في المبرد هي الأحدث في سلسلة من التحديات التي تواجهها محطة الفضاء الدولية. وفي عام 2020 وحده، كان هناك العديد من تسربات الهواء وفشل برمجي تسبب في تغيير ميل المحطة الفضائية بأكملها. وأثارت هذه الحوادث، إلى جانب التوترات المستمرة بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تساؤلات حول مستقبل محطة الفضاء الدولية.

وبينما أشارت روسيا سابقًا إلى عزمها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2025 بسبب انتهاء عمرها التشغيلي وتدهور حالتها، فقد حصلت وكالة ناسا على تمويل لإبقاء المحطة قيد التشغيل حتى عام 2030. ويضمن هذا التمديد استمرار محطة الفضاء الدولية في العمل كمنارة. للتعاون العلمي الدولي خلال العقد المقبل.

ومع ذلك، فإن التخطيط لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها في نهاية المطاف يشكل تحديًا كبيرًا. ونظرًا لحجمه ووزنه، فإن وجود مدار خارج عن السيطرة أمر غير وارد. تتضمن خطط ناسا الحالية إعادة الدخول إلى المحيط الهادئ، على غرار إعادة دخول محطة مير الروسية في عام 2001. ولتحقيق ذلك بأمان، سوف يتطلب الأمر بناء مركبة فضائية مخصصة، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار.

علاوة على ذلك، لا يزال التحول إلى محطات الفضاء الخاصة غير مؤكد. وبينما تقوم ناسا بتمويل تصميم العديد من مشاريع المحطات الخاصة، فقد أثيرت مخاوف بشأن التوقيت والاستدامة المالية لهذه المشاريع. إن غياب خطة عمل واضحة وقوية للمحطات التجارية يعرض للخطر جدوى وأمن خطة ناسا للمدار الأرضي المنخفض.

وعلى الرغم من التحديات والشكوك، تظل محطة الفضاء الدولية رمزًا للتعاون العالمي والتقدم العلمي. لقد قدمت مساهمات لا تقدر بثمن للمعرفة الإنسانية والتقدم التكنولوجي على مدى السنوات الـ 25 الماضية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فمن الأهمية بمكان ضمان استمرارية استكشاف الفضاء والتعاون الدولي خارج محطة الفضاء الدولية.

الأسئلة الشائعة

1. هل محطة الفضاء الدولية آمنة للطاقم رغم التسريبات الأخيرة؟

نعم، رغم التسريبات المتكررة في الردياتير، تؤكد وكالة ناسا أن طاقم المحطة لم يتعرض لأي خطر على الإطلاق.

2. هل ستستمر محطة الفضاء الدولية في العمل بعد عام 2030؟

حصلت وكالة ناسا على التمويل اللازم للإبقاء على محطة الفضاء الدولية جاهزة للعمل حتى عام 2030.

3. كيف سيتم إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها؟

تتضمن خطط ناسا الحالية إعادة دخول محكوم إلى المحيط الهادئ، على غرار إعادة دخول محطة مير الروسية في عام 2001.

4. ما هي تحديات التحول إلى المحطات الفضائية الخاصة؟

وقد أثار التوقيت والاستدامة المالية للمشاريع الخاصة المخاوف. هناك حاجة إلى خطة عمل واضحة وقوية لضمان جدوى وأمن خطة ناسا للمدار الأرضي المنخفض.

(المصدر: المقالة الأصلية [أدخل عنوان URL للنطاق])