تكملة متوقعة للغاية من المقرر إصدارها في عام 2024

من خلال تمهيد الطريق لألعاب العالم المفتوح، تعود سلسلة Outcast الشهيرة من خلال الجزء الثاني الذي طال انتظاره بعنوان "Outcast: A New Beginning". بعد مرور ربع قرن على إصدار اللعبة الأولى، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا عودة مثيرة حيث من المقرر إطلاق الإصدار الجديد في 15 مارس 2024.

تقدم لعبة Outcast: A New Beginning، التي طورتها شركة THQ Nordic، تجربة عالم مفتوح غامرة، تعيد اللاعبين إلى عالم Adelpha الغريب المذهل. شارك المنتجان مايكل بايك وأندرياس شميدكر أن هذه المغامرة المليئة بالإثارة ستقدم عناصر "آر بي جي خفيفة"، بما في ذلك أشجار المهارات والحوار الجذاب بين الشخصيات غير القابلة للعب. يضيف هذا طبقة جديدة من العمق والتعقيد إلى طريقة اللعب.

مع وقت تشغيل يقدر بـ 30-35 ساعة، لا تعمل لعبة Outcast: A New Beginning كتكملة مباشرة فحسب، بل أيضًا كنقطة دخول للوافدين الجدد إلى السلسلة. تم تسميتها في الأصل Outcast 2، ويعكس قرار تغيير العلامة التجارية التزام المطورين بجعل اللعبة سهلة الوصول وممتعة لجميع اللاعبين.

لضمان الأصالة وإعطاء إشارة إلى المشجعين المخلصين، قامت شركة THQ Nordic بجمع شمل المبدعين الأصليين للمساهمة في تطوير اللعبة. سيؤدي هذا بلا شك إلى إدراج مفاجآت مخفية وإشارات إلى المنبوذ الأصلي المحبوب.

من الناحية المرئية، تبدو اللعبة مذهلة، حيث تتميز بالمناظر الطبيعية المذهلة ولكن غير المتوقعة في Adelpha. يخلق مزيج العناصر الطبيعية والميكانيكية إحساسًا بالعجب والمغامرة يذكرنا بالفيلم الشهير Avatar: Frontiers of Pandora وZelda Tears of the Kingdom.

منبوذ: بداية جديدة من المقرر إطلاقها على وحدات التحكم ومنصات الكمبيوتر الشخصي من الجيل التالي، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للاعبين للشروع في هذه الرحلة الاستثنائية. وفي الوقت نفسه، يمكن للمعجبين الذين ينتظرون الجزء الثاني بفارغ الصبر استكشاف ألعاب الحركة المبهجة الأخرى للحفاظ على معنوياتهم العالية في اللعب.

بشكل عام، أثار الإصدار الوشيك للعبة Outcast: A New Beginning ترقبًا كبيرًا بين المعجبين القدامى والوافدين الجدد، مما يعد بتجربة لعب لا تُنسى وغامرة حقًا في عالم Adelpha الآسر.