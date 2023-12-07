تقوم Apple بتمديد ساعات الحوسبة المجانية لـ Xcode Cloud

أعلنت Apple مؤخرًا أنها ستمدد إتاحة ساعات الحوسبة المجانية لـ Xcode Cloud إلى أجل غير مسمى. في الأصل، ذكرت الشركة أن 25 ساعة حوسبة مجانية شهريًا ستكون متاحة حتى عام 2023، لكنها الآن جعلتها عرضًا قياسيًا لجميع مطوري Apple المسجلين بدءًا من يناير 2024.

وهذا يعني أن جميع عضويات برنامج Apple Developer ستتضمن تلقائيًا 25 ساعة حوسبة شهريًا على Xcode Cloud دون أي تكلفة إضافية. بالنسبة للمطورين المشتركين بالفعل في Xcode Cloud مجانًا، لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.

Xcode Cloud هو نظام التكامل المستمر من Apple، وهو مصمم لتسريع تطوير وتقديم تطبيقات عالية الجودة. فهو يقدم مجموعة من الأدوات السحابية التي تساعد في إنشاء التطبيقات، وتشغيل الاختبارات الآلية، وتقديم التطبيقات للمختبرين، وإدارة تعليقات المستخدمين.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى ساعات حوسبة إضافية تتجاوز التخصيص المجاني، قدمت Apple مستويات مدفوعة. يبدأ السعر من 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 100 ساعة، و99.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 250 ساعة، و399.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 1,000 ساعة.

سواء كنت تستخدم Xcode Cloud بالفعل أو بدأت للتو، فإن هذا التمديد لساعات الحوسبة المجانية يوفر فرصة ممتازة للمطورين للاستفادة من الخدمة دون أي عبء مالي إضافي. فهو يسمح بتطوير التطبيقات بشكل أسهل وأكثر كفاءة في بيئة سلسة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد حول Xcode Cloud وميزاته، يمكنك زيارة الصفحة المقصودة للخدمة. الآن هو الوقت المثالي للتعمق في Xcode Cloud والبدء في إنشاء تطبيقك مجانًا في دقائق معدودة. استفد من هذا المورد القيم وقم بتسريع عملية تطوير تطبيقك من خلال نظام التكامل المستمر من Apple.