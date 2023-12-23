الأنشطة الشتوية في مدينة نيويورك: أكثر من مجرد الطقس البارد

يقترب فصل الشتاء في مدينة نيويورك، حاملاً معه درجات حرارة أكثر برودة وأيامًا أقصر. ومع ذلك، على الرغم من أن البعض قد يجد نفسه غريب الأطوار، إلا أن هناك الكثير من الخيارات للمتعة والترفيه طوال الموسم. سواء كنت تفضل الأنشطة الداخلية أو المغامرات الخارجية، فهناك ما يناسب الجميع في Big Apple.

انغمس في أحدث جنون الطعام مع شطيرة الراكليت. استمتع بالنكهات اللذيذة للجبن بالكراميل المغطى بالخبز الفرنسي مع لحم الخنزير. يقدم Baked Cheese Haus في ولاية ويسكونسن هذا العلاج الفريد في أسواق Bryant Park وUnion Square هذا الشهر.

استكشف قصور العصر الذهبي في المدينة وعُد بالزمن إلى الوراء. يقدم Bowery Boys جولة في المساكن الأنيقة في الجادة الخامسة، والتي تعرض فخامة وثروة مدينة نيويورك في القرن التاسع عشر.

اكتشف التاريخ الغني للزينات في متحف بروكلين. يستكشف معرض "آلة نسخ البيانات: الفنانون الذين يصنعون المجلات" العلاقة بين الكتيبات المنشورة ذاتيًا والحركات الثقافية المختلفة. انغمس في عالم البانك وثقافة الشارع والنسوية والطليعة من خلال عدسة أكثر من مائة فنان.

استمتع بتجربة فنية لم يسبق لها مثيل في MoMA PS1. يركز معرض الفنان التايلاندي ريركريت تيرافانيجا بعنوان "الكثير من الناس" على الطبيعة التفاعلية للفن والمجتمعات التي تتشكل حوله. كن جزءًا من الفن من خلال المشاركة في أنشطة مثل احتفالات الشاي وألعاب تنس الطاولة وجلسات المربى.

التزلج على الجليد مع مناظر خلابة تحت جسر بروكلين في جلايد. لا توفر حلبة التزلج على الجليد الجديدة هذه في Brooklyn Bridge Park أجواءً خلابة فحسب، بل توفر أيضًا خدمة تأجير معدات التزلج بأسعار معقولة ومقهى مريحًا للمرطبات.

استمتع بالثلج من خلال التزلج في أفضل المواقع في مدينة نيويورك. إذا كان الشتاء يجلب الثلوج، توجه إلى متنزه إوين في برونكس للاستمتاع بجلسة تزلج مبهجة على التل الذي يبلغ ارتفاعه 80 قدمًا. توفر إدارة الحدائق قائمة شاملة بأفضل مواقع التزلج في المدينة.

انغمس في إبداع الخبازين في متحف مدينة نيويورك. يعرض معرض "Gingerbread NYC: The Great Borough Bake-Off" تمثيلات لخبز الزنجبيل لكل منطقة، ويعرض موهبة وفن 23 خبازًا. لا تنسوا التصويت لإبداعكم المفضل!

اكتشف تأثير الممالك الأفريقية على الفن البيزنطي في معرض متحف متروبوليتان للفنون، "إفريقيا وبيزنطة". استكشف الفسيفساء والمنحوتات واللوحات التي توضح الدور المهم الذي لعبته أفريقيا في التبادل الثقافي خلال الفترة من 330 إلى 1453 م.

عد بالزمن إلى الوراء مع معرض المصور ألين ماكويني في المكتبة العامة. يجسد فيلم "New York City Subways 1977: Alen MacWeeney" جوهر الحياة اليومية في مترو الأنفاق من خلال صور فوتوغرافية قوية معروضة في لوحات ثنائية مضيئة.

يمكنك الذهاب في نزهة شتوية في المتنزهات الهادئة مثل متنزه فان كورتلاند في برونكس أو محمية خليج جامايكا للحياة البرية في كوينز. استمتع بجمال الطبيعة وانضم إلى رحلة المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين والتي ينظمها Urban Park Rangers.

اختبر حكمة الرومي من خلال القصائد المروية والأغاني الفارسية. تقوم هالة ليزا جافوري، برفقة الموسيقار شاهزاد إسماعيلي المرشح لجائزة جرامي وعازفة الكمان ترينا باسو، بإحياء كلمات الرومي في عرض "Gold Rumi" في Joe’s Pub في المسرح العام.

لا تفوت فرصة الاستمتاع بإثارة تلفزيون الواقع في Syndicated، وهو بار يحول مشاهدة برامج الواقع إلى تجربة رياضية تنافسية. استمتع بالمشروبات والطعام أثناء تشجيع المتسابقين المفضلين لديك.

لا يجب أن يكون الشتاء في مدينة نيويورك كئيبًا ومملًا. مع مجموعة واسعة من الأنشطة المتاحة، هناك شيء يمكن للجميع الاستمتاع به. احتضن الموسم واستفد من الفرص الفريدة التي تنتظرك في المدينة التي لا تنام.