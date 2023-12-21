تأمل شركة فورد في السيطرة على عالم السيارات القوية مع الجيل القادم من موستانج شيلبي GT500

تستعد شركة فورد لتأكيد هيمنتها في عالم السيارات القوية مع الجيل القادم المرتقب من موستانج شيلبي GT500. في حين أن التفاصيل لا تزال محدودة، إلا أن هناك بعض التوقعات المثيرة لهذه الآلة القوية.

من المتوقع أن يذكرنا تصميم موستانج شيلبي GT500 الجديدة بسابقتها، مع تحسينات في الديناميكيات الهوائية والقوة الضاغطة. سيحتوي التصميم الخارجي العدواني على شبكة سخية، ومئزر أكثر وضوحًا، وأكتاف عريضة، وجناح كبير، وربما حتى عجلات من ألياف الكربون. ستعمل أقراص السيراميك الكربوني ونظام التعليق المعدل على تعزيز أداء السيارة على المضمار.

في الداخل، ستشبه GT500 إلى حد كبير الجيل السابع القياسي من موستانج. ومع ذلك، من المرجح أن تترك شيلبي بصماتها على عجلة القيادة ومبدل التروس والمقاعد والمفروشات. ستضيف لمسات من ألياف الكربون وشعار الكوبرا الشهير لمسة من التفرد إلى الداخل.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في GT500 هو قوتها. وفي حين أن الأرقام النهائية لم يتم تأكيدها، فمن المتوقع أن تتجاوز قوة سابقتها البالغة 760 حصانًا. تشير الشائعات إلى أن GT500 يمكن أن تصل قوتها إلى 800 حصان أو حتى تقترب من علامة 900 حصان. قد تحقق فورد ذلك من خلال كهربة جزئية، مما قد يجعل GT500 أقوى آلة Blue Oval حتى الآن.

من المتوقع إطلاق الجيل التالي من موستانج شيلبي GT500 في عام 2025 كنموذج لعام 2026. ومع ذلك، مع طبيعة الأداء العالي لهذه السيارة، فهي تأتي أيضًا بسعر باهظ. من المتوقع أن يبدأ سعر GT500 بحوالي 100,000 دولار، مما يجعلها آلة أحلام المتحمسين الذين هم على استعداد لدفع علاوة مقابل أدائها الاستثنائي.

إذن، هل GT500 مدرج في قائمة التسوق الخاصة بك؟ أم ستنتظر لترى ما تخبئه دودج وشيفروليه؟ الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان بإمكان GT500 أن تسود حقًا في عالم السيارات العضلية.