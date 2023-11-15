BMW M135i: نظرة خاطفة على مستقبل خط M Performance

بينما نستعد لعام 2024 الحافل بالأحداث، تُحدث شركة BMW M GmbH ضجة كبيرة بخططها لتجديد وتقديم نماذج جديدة. في حين أن M3 وM4 وM5 تسرق معظم الأضواء، فإن خط M Performance يخضع أيضًا لتغييرات كبيرة، مع احتلال M135i المرتقب مركز الصدارة.

مع M135i الجديدة، تتبنى BMW نهجًا جديدًا في التصميم، مستوحى من الطرازين الناجحين M Performance X1 وX2. وقد أشارت لقطات تجسسية بالفعل إلى أن السيارة الهاتشباك ستحتوي على مصابيح أمامية أكثر أناقة ونظام عادم رباعي مذهل، مما ينضح بأجواء رياضية وعدوانية.

لكن ليس المظهر الخارجي فقط هو الذي يخضع للتحول. في الداخل، ستقدم M135i أحدث نظام iDrive 9 من BMW، كما تم عرضه في فيديو تجسس حديث. سيمثل هذا تحولًا كبيرًا في تصميم لوحة القيادة، والتخلي عن وحدة التحكم التقليدية iDrive وإدخال عصر جديد من التصميمات الداخلية المليئة بالتكنولوجيا.

تنتشر أيضًا شائعات حول التغييرات في التسميات. يقال إن شركة BMW ستحذف الحرف "i" من أسماء السيارات التي تعمل بالبنزين. وبالتالي، من المرجح أن يُعرف M135i ببساطة باسم M135، متبوعًا بتسمية M235 للجيل القادم من الفئة الثانية Gran Coupe في شكل M Performance. ستعتمد متغيرات البنزين المتبقية في الفئة الأولى والثانية من غران كوبيه هيكل تسمية مبسط، مع تسميات مثل 2، 1، 2، 118، و120.

في حين أن التفاصيل حول المحركات الهجينة المحتملة لهذه السيارات المدمجة لا تزال نادرة، فمن الآمن أن نقول إن M135 وM235 سيكونان ملوك المجموعة. مجهزة بنفس محرك البنزين القوي سعة 2.0 لتر المزود بشاحن توربيني الموجود في X1 M35i وX2 M35i، ومن المتوقع أن توفر هذه الطرازات قوة مذهلة تبلغ 296 حصانًا و400 نيوتن متر (295 رطل قدم) من عزم الدوران. بالنسبة لأولئك المقيمين في الولايات المتحدة، فإن M235 سيحزم لكمة أكثر قوة بقوة 316 حصانًا.

يمكن لعشاق BMW وعشاقها أن يتوقعوا بفارغ الصبر وصول M135i، وهو دليل على التزام العلامة التجارية بدفع الحدود وتقديم تجارب قيادة مبهجة. إن مستقبل خط M Performance مشرق، وهذه الهاتشباك المرتقبة من المقرر أن تغزو عالم السيارات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي التغييرات التي يمكن أن نتوقعها في M135i الجديد؟

ستخضع M135i لتحسينات خارجية مثل المصابيح الأمامية ذات المظهر الأكثر وضوحًا ونظام العادم الرباعي. وفي الداخل، ستحتوي على نظام iDrive 9 المتطور.

ستخضع M135i لتحسينات خارجية مثل المصابيح الأمامية ذات المظهر الأكثر وضوحًا ونظام العادم الرباعي. وفي الداخل، ستحتوي على نظام iDrive 9 المتطور. هل سيكون هناك تحول في هيكل تسمية سيارات BMW التي تعمل بالبنزين؟

نعم، يشاع أن شركة BMW ستحذف الحرف "i" من أسماء السيارات التي تعمل بالبنزين، مما يؤدي إلى تسميات أقصر وأكثر انسيابية.

نعم، يشاع أن شركة BMW ستحذف الحرف "i" من أسماء السيارات التي تعمل بالبنزين، مما يؤدي إلى تسميات أقصر وأكثر انسيابية. ما مدى قوة M135 وM235؟

من المتوقع أن يوفر الطرازان M135 وM235 قوة مذهلة تبلغ 296 حصانًا و400 نيوتن متر (295 رطلًا) من عزم الدوران. سيوفر الطراز M235 ذو المواصفات الأمريكية خرج طاقة أعلى يبلغ 316 حصانًا.

من المتوقع أن يوفر الطرازان M135 وM235 قوة مذهلة تبلغ 296 حصانًا و400 نيوتن متر (295 رطلًا) من عزم الدوران. سيوفر الطراز M235 ذو المواصفات الأمريكية خرج طاقة أعلى يبلغ 316 حصانًا. هل سيكون هناك خيار توليد القوة الهجين الإضافي لسيارات M Performance المدمجة؟

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة حول إمكانية وجود محركات هجينة إضافية للطرازين M135 وM235.