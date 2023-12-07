تتنافس أفضل فرق كرة القدم في مدرسة بنسلفانيا الثانوية في بطولة الولاية

في مواجهة ملحمية، من المقرر أن يتواجه أفضل 12 فريقًا لكرة القدم في المدارس الثانوية في ولاية بنسلفانيا في ملعب تشابمان في وادي كمبرلاند في بطولة ولاية PIAA. من بين المتنافسين، تبرز مدرسة St. Joe's Prep باعتبارها القوة المهيمنة، حيث فازت في 12 مباراة متتالية وعززت مكانتها كحاملة لواء بين المدارس الكبيرة في ولاية بنسلفانيا.

مع ثماني مباريات متتالية على لقب الولاية و10 رحلات إلى نهائيات الولاية في آخر 11 عامًا، يتطلع فريق St. Joe's Prep إلى بطولة الولاية الثامنة ولقب الولاية الخامس من الدرجة 6A في ست سنوات. بقيادة لاعب الوسط المتجه إلى سينسيناتي ساماج جونز، الذي سيظهر للمرة الثالثة في بطولة الولاية، أظهر فريق St. Joe's Prep قوة على جانبي الكرة.

والمثير للدهشة أن دفاع هوكس هو الذي أعادهم إلى نهائيات الولاية. في مباراتهم السابقة، تغلبوا على فريق سنترال باكس ساوث، وهو فريق يبلغ متوسطه 33.5 نقطة في المباراة الواحدة في التصفيات، بفوز مدوي 49-0. بحلول نهاية الشوط الأول، حقق فريق هوكس تقدمًا قويًا بنتيجة 42-0، مستعرضًا براعتهم الدفاعية.

من ناحية أخرى، يظهر فريق نورث أليغيني لأول مرة في نهائيات الولاية منذ عام 2012. وعلى الرغم من تفوقه في مباراته السابقة ضد هاريسبرج، تمكن فريق النمور من الفوز بنتيجة 24-12. لديهم سجل مثالي في مباريات بطولة الولاية، بعد أن فازوا بالألقاب في أعوام 1990 و2010 و2012. لمحاربة هجوم St. Joe's Prep القوي، من المحتمل أن يتبنى North Allegheny خطة لعب يتم التحكم فيها بالكرة، على غرار استراتيجيتهم في المباراة ضد هاريسبرج، حيث ركضوا الكرة 59 مرة وألقوا ستة تمريرات فقط.

مع تزايد الترقب، يعرض كلا الفريقين أرقامًا هجومية قوية طوال الموسم والتصفيات. سجل North Allegheny إجمالي 619 نقطة بينما سمح بـ 237 بمتوسط ​​​​44.2 نقطة مسجلة و 16.9 نقطة مسموح بها في المباراة الواحدة. من ناحية أخرى ، سجل فريق St. Joe's Prep 535 نقطة وسمح بـ 114 نقطة ، بمتوسط ​​​​41.1 نقطة مسجلة و 8.7 نقطة مسموح بها فقط في المباراة الواحدة.

تسلط هذه الإحصائيات الضوء على القوة والقدرة التنافسية لكلا الفريقين، مما يمهد الطريق لصراع مبهج على بطولة الولاية في ملعب تشابمان. بينما يتطلع كبار السن من St. Joe's Prep إلى حفر أسمائهم في تاريخ البرنامج المليء بالقصص، يهدف North Allegheny إلى إنشاء إرث خاص بهم. ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا بفارغ الصبر نتيجة هذه المواجهة المرتقبة.