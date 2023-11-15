الأسئلة الشائعة: ما هو موعد سباق الجائزة الكبرى لاس فيغاس 2023 F1؟

بينما ننتظر بفارغ الصبر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 2023 في لاس فيغاس 1 القادم، من المهم تحديد تقويماتك ليوم الأحد 19 نوفمبر. ومن المقرر أن يقام السباق في الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مما يعد بمشهد مليء بالأدرينالين حول شوارع ' مدينة الخطيئة'.

لتحقيق أقصى استفادة من عطلة نهاية الأسبوع لسباق الجائزة الكبرى، يمكن لعشاق الفورمولا 1 أيضًا الاستماع إلى العديد من جلسات التدريب وجولات التصفيات. يومي الخميس والجمعة (بالتوقيت المحلي)، ستكون هناك حصتان تدريبيتان مجانيتان، تليها جلسة تدريب أخرى يوم الجمعة عند منتصف الليل قبل جولات التصفيات. ومع ذلك، يجب على المشاهدين في المنطقة الزمنية الشرقية ملاحظة فارق التوقيت، حيث يضيف جدول السباق الليلي طبقة أخرى من التعقيد.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن القناة التلفزيونية التي ستبث سباقات الفورمولا 1 في الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون ESPN وESPN2 وABC هي الخيارات المفضلة لديك هذا العام. سيتم عرض جميع سباقات الفورمولا 1 مباشرة على شاشة التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا بث السباقات مباشرة أو عند الطلب من خلال منصة ESPN الرقمية.

لمساعدتك في التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع والتأكد من التقاط كل لحظة مثيرة، إليك جدول تلفزيون ESPN لسباق 2023 F1 Las Vegas GP:

الخميس نوفمبر 16:

– حفل الافتتاح: الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN2

– التدريب 1: 11:25 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN2

الجمعة نوفمبر 17:

– التدريب 2: 2:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN

- عرض الفورمولا 1: الساعة 4:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN3

– التدريب 3: 11:25 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPNU

السبت 18 نوفمبر:

– التأهل: 2:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN

– دفتر تيد المؤهل: 5:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN3

الأحد 19 نوفمبر:

- السباق: الساعة 12:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN

- العلم ذو المربعات: الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN3

– دفتر تيد: 4:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي على ESPN3

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك، واضبط التذكيرات الخاصة بك، واستعد لعطلة نهاية أسبوع مبهجة للفورمولا 1 في لاس فيغاس. لا تفوت السباقات المليئة بالإثارة والمنافسة الشرسة بين أفضل السائقين في العالم. سيكون حدثًا أسطوريًا سيترك المشجعين على حافة مقاعدهم!

الصورة من قبل: صور رياضة السيارات

ميشيل ألبوريتو، تيريل 011 فورد

الأسئلة الشائعة: ماذا حدث في سباق الجائزة الكبرى الأخير الذي أقيم في لاس فيغاس؟

آخر سباق الجائزة الكبرى الذي أقيم في لاس فيغاس كان عام 1982 سباق الجائزة الكبرى لقصر قيصر، والذي كان بمثابة الجولة الأخيرة من الموسم. في هذا السباق، حققت ميشيل ألبوريتو النصر، حيث قادت سيارة تيريل فورد. يليه في المركزين الثاني والثالث جون واتسون، الذي يمثل مكلارين، وإدي شيفر، الذي يقود سيارة ليجير.

ومن الجدير بالذكر أن كيكي روزبرغ، المتسابق مع فريق ويليامز، أنهى السباق في المركز الخامس، إلا أن أدائه طوال الموسم ضمن له لقب البطولة. آلان بروست، الذي انتزع المركز الأول، تراجع للأسف إلى المركز الرابع في سيارته رينو بعد تصدره المجموعة. من ناحية أخرى، حصل ماريو أندريتي، بطل العالم عام 1978، على بداية نهائية مخيبة للآمال في الفورمولا 1 عندما انكسر نظام التعليق الخلفي لسيارته الفيراري، مما أنهى سباقه قبل الأوان.

كان سباق الجائزة الكبرى لقصر قيصر لعام 1982 حدثًا لا يُنسى، حيث عرض الانتصارات وخيبات الأمل على حلبة لاس فيغاس الصعبة.