إطلاق العنان للأدوات: قوة تكنولوجيا الطاقة الشمسية في جهاز eTrex Solar الجديد من Garmin

أعلنت شركة Garmin، الشركة المصنعة الشهيرة لتكنولوجيا الملاحة والأماكن الخارجية، عن إطلاق eTrex Solar، أحدث إضافة إلى سلسلة eTrex الشهيرة. يستخدم جهاز GPS المحمول المبتكر هذا قوة الطاقة الشمسية لتوفير عمر بطارية لا نهائي لعشاق الهواء الطلق.

مع eTrex Solar، يمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة ومحبي الجيولوجيا والمغامرين الاستمتاع بالأماكن الخارجية الرائعة دون القلق بشأن عمر البطارية. ومن خلال تقنية الشحن بالطاقة الشمسية من Garmin، يمكن للمستخدمين الاعتماد على الشمس لإبقاء أجهزتهم مشحونة بالكامل، مما يسمح لهم بالاستكشاف لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن. حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، يمكن أن تساعد قدرات الطاقة الشمسية في تجديد البطارية منخفضة الشحن، مما يضمن الاستخدام المستمر.

يتميز جهاز eTrex Solar بشاشة عرض عالية التباين مقاس 2.2 بوصة تظل سهلة القراءة، حتى في ضوء الشمس الساطع. فهو يتيح للمستخدمين عرض نقاط الطريق وتتبع مواقعهم والعثور على طريق العودة إلى المواقع المفضلة. بفضل تصميمه القوي وتصنيف IPX7، تم تصميم نظام تحديد المواقع العالمي هذا ليتحمل البيئات القاسية والظروف الخارجية الصعبة.

لكن eTrex Solar يوفر أكثر من مجرد عمر بطارية لا نهائي. عند إقرانه بهاتف ذكي متوافق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Garmin Explore للبقاء على اتصال وعلى اطلاع، حتى في المناطق خارج الشبكة. يوفر التطبيق ميزات مثل النسخ الاحتياطي السحابي لرسم الخرائط وبيانات الرحلة، وتخطيط المسار، والإشعارات الذكية للنصوص والمكالمات، وتحديثات غيوكاشينغ، والتنبؤات الجوية في الوقت الحقيقي.

تضمن تقنية GPS متعددة النطاقات في eTrex Solar دقة موضعية فائقة، حتى في البيئات الصعبة حيث قد يواجه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحده صعوبة. ويتضمن أيضًا بوصلة رقمية، تمكن المستخدمين من العثور على طريقهم بالعناوين الدقيقة، حتى أثناء الوقوف.

يتوفر eTrex Solar الآن بسعر تجزئة مقترح يبلغ 249.99 دولارًا. إنه الرفيق المثالي للمغامرين في الهواء الطلق الذين يرغبون في الاستكشاف لفترة أطول والبقاء على اتصال والاعتماد على الطاقة الشمسية لعمر بطارية غير محدود. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة garmin.com/outdoor.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هو سعر جهاز eTrex Solar؟

سعر التجزئة المقترح لـ eTrex Solar هو 249.99 دولارًا.

2. هل يمكن لقدرات الشحن بالطاقة الشمسية إعادة شحن بطارية منخفضة؟

نعم، يمكن لقدرات الطاقة الشمسية التي يتمتع بها جهاز eTrex Solar أن تساعد في تجديد طاقة البطارية منخفضة الشحن.

3. هل يوفر جهاز eTrex Solar ميزات الاتصال؟

عند إقرانه بهاتف ذكي متوافق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Garmin Explore للنسخ الاحتياطي السحابي، وتخطيط المسار، والإشعارات الذكية، وتحديثات غيوكاشينغ، والتنبؤات الجوية في الوقت الحقيقي.

4. ما مدى دقة تقنية GPS في جهاز eTrex Solar؟

يستخدم جهاز eTrex Solar تقنية GPS متعددة النطاقات للحصول على دقة موضعية فائقة، حتى في البيئات الصعبة.

المصدر: شركة Garmin International, Inc. [garmin.com]