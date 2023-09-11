تحتفل شركة Valve بالذكرى العشرين لأقدم حسابات مستخدمي Steam بشارات خاصة

تحتفل شركة Valve، منشئة Steam، بالذكرى العشرين لبعض أقدم حسابات المستخدمين على المنصة من خلال منحهم شارات رقمية خاصة. تتميز هذه الشارات بنظام ألوان Steam الأصلي وقد أثارت موجات من الحنين بين اللاعبين، وفقًا لـ IGN.

فتحت شركة Steam، وهي أكبر واجهة متجر لألعاب الكمبيوتر الرقمية على مستوى العالم، أبوابها لأول مرة للاعبين في سبتمبر 2003. وسرعان ما اكتسبت شعبية، وكانت إحدى أولى ألعابها الجذابة هي لعبة "Counter-Strike". ومن اللافت للنظر أن بعض الحسابات المبكرة التي انضمت إلى المنصة لا تزال نشطة حتى اليوم، وكان المستخدمون يشاركون ذكريات تلك الأيام الأولى.

قامت Valve بتطوير Steam بشكل مستمر على مر السنين، وتوسيع خدماتها وعروضها. في الآونة الأخيرة، غامرت الشركة بتطوير الأجهزة مع الإعلان عن Steam Deck. يمثل جهاز الألعاب المحمول هذا علامة فارقة مثيرة في رحلة النظام الأساسي.

في شهر يناير، حققت Steam إنجازًا كبيرًا، حيث حطمت رقمًا قياسيًا بلغ 10 ملايين لاعب يمارسون الألعاب على المنصة في وقت واحد. ويعكس هذا الجاذبية الدائمة للمنصة والمجتمع المتنامي باستمرار للاعبي الكمبيوتر الذين يختارون Steam كوجهة الألعاب المفضلة لديهم.

ومن بين الألعاب الأكثر شعبية على Steam حاليًا لعبة "Counter-Strike: Global Offensive" من شركة Valve، والتي تضم ما يقرب من مليون لاعب يوميًا، بالإضافة إلى "Dota 2"، و"PUBG: Battlegrounds" من شركة Tencent Holdings ADR، و"Call of Duty: Modern Warfare 2 من إنتاج Activision Blizzard Inc، و”Lost Ark” من إنتاج Amazon.com Inc، و”FIFA 23” من إنتاج Electronic Arts Inc، و”Apex Legends” من إنتاج Respawn.

تعد الشارات الرقمية الخاصة التي يتم منحها لأقدم حسابات Steam بمثابة تذكير بالتاريخ الغني للمنصة والتأثير الدائم الذي أحدثته على صناعة الألعاب.

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مصادر:

- IGN

- مضلع