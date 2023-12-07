أفلام مشهورة تم تصويرها في ولاية كارولينا الشمالية

لطالما كانت ولاية كارولينا الشمالية موقعًا مفضلاً لصانعي الأفلام، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والإعدادات. من المدن الساحلية إلى البلدات الصغيرة وسلاسل الجبال المذهلة، وفرت الولاية الخلفية للعديد من الأفلام الشهيرة. فيما يلي بعض الأفلام الأكثر شهرة التي تم تصويرها عبر ولاية كارولينا الشمالية.

وكانت ويلمنجتون، الواقعة على الساحل، وجهة تصوير شهيرة بشكل خاص. أحد الأفلام البارزة التي تم تصويرها في ويلمنجتون هو "الرجل الحديدي 3"، حيث يخوض توني ستارك معركته مع اضطراب ما بعد الصدمة. استخدم الفيلم مواقع مختلفة في ويلمنجتون، بما في ذلك شاطئ رايتسفيل ونهر كيب فير.

فيلم كلاسيكي آخر تم تصويره في ويلمنجتون هو "Empire Records"، وهو فيلم عن بلوغ سن الرشد في التسعينيات ويدور حول مجموعة من الموظفين الشباب الذين يكافحون من أجل إنقاذ متجر التسجيلات الخاص بهم. يمكن التعرف على واجهة المتجر الفخرية في الفيلم باسم Rebellion، وهو مطعم وبار شهير في وسط مدينة ويلمنجتون.

قد يتعرف محبو أفلام الرعب على فيلم "ويلمنجتون" كموقع تصوير لفيلم "The Conjuring"، وهو فيلم خارق للطبيعة مرعب. ولعبت كنائس المدينة، بما في ذلك الكنيسة المعمدانية الأولى وكنيسة القديس جيمس الأسقفية، دورًا مهمًا في تصوير الفيلم.

بالانتقال إلى ساوثبورت، وهي مدينة ساحلية أخرى في ولاية كارولينا الشمالية، تم تصوير فيلم "الملاذ الآمن" هناك. تدور أحداث الفيلم حول امرأة تبدأ حياة جديدة في بلدة صغيرة وتقع في حب أرمل. تم تصوير العديد من المشاهد الرومانسية في ساوثبورت، بما في ذلك Ports of Call Bistro.

في منطقة المثلث، يظل فيلم Bull Durham أحد أشهر الأفلام التي تم تصويرها في ولاية كارولينا الشمالية. تدور أحداث الفيلم في عالم Minor League Baseball، ويستكشف تعقيدات العلاقات والسعي لتحقيق الأحلام. تم التصوير في مواقع مختلفة، بما في ذلك جامعة نورث كارولينا.

وباتجاه الغرب، كانت جبال كارولينا الشمالية بمثابة الخلفية لفيلم "ألعاب الجوع". يعرض الفيلم البائس كفاح امرأة شابة من أجل البقاء في عالم من الاضطهاد. تم تصوير الكثير من مشاهد الساحة في غابة دوبونت الوطنية الجميلة.

هذه مجرد أمثلة قليلة للعديد من الأفلام التي تم تصويرها في ولاية كارولينا الشمالية. لقد اجتذبت المناظر الطبيعية المتنوعة والمجتمعات الترحيبية في الولاية صانعي الأفلام باستمرار، مما أضفى لمسة من هوليوود إلى ولاية تار هيل.