تعلن مدارس مقاطعة ستوكس عن خطط الإغلاق

أعلن النظام المدرسي في مقاطعة ستوكس مؤخرًا عن خطط لإغلاق مدرستين في المنطقة. وافق أعضاء مجلس التعليم على خطة جديدة طويلة المدى تتضمن العديد من التغييرات في النظام المدرسي.

وفقًا للخطة، من المقرر إغلاق مدرسة لوسونفيل الابتدائية ومدرسة باين هول الابتدائية في نهاية العام الدراسي 2023-2024. بالإضافة إلى عمليات الإغلاق هذه، سيتم نقل أكاديمية Meadowbrook إلى مدرسة Lawsonville الابتدائية خلال نفس الإطار الزمني.

علاوة على ذلك، هناك خطط مستقبلية لإغلاق مدرسة بيناكل الابتدائية بمجرد بناء وافتتاح مدرسة كينغ الابتدائية الجديدة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في عام 2030.

تم منح إدارة مقاطعة ستوكس سلطة تطوير خطط التوظيف والحافلات، بالإضافة إلى رسم خطوط حضور محددة. تم تكليفهم أيضًا بتطوير خطط التجديد لمدرسة ساندي ريدج الابتدائية ومدرسة لوسونفيل الابتدائية، كجزء من أكاديمية ميدوبروك.

نتيجة لهذه التغييرات، من المتوقع أن يتم نقل ما يقرب من 50% من طلاب مدرسة لوسونفيل الابتدائية إلى مدرسة نانسي رينولدز الابتدائية، بينما من المتوقع نقل نسبة 50% المتبقية إلى مدرسة ساندي ريدج الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل مدرسة باين هول الابتدائية إلى مدرسة لندن الابتدائية، وستجد أكاديمية ميدوبروك مقرها الجديد في مدرسة لوسونفيل الابتدائية.

تهدف هذه التغييرات إلى تحسين الموارد وتحسين الفرص التعليمية للطلاب داخل المقاطعة. في حين أن بعض العائلات والطلاب قد يواجهون الإزعاج الناتج عن الانتقال إلى مدارس جديدة، فمن المأمول أن تؤدي هذه الإجراءات في النهاية إلى نظام مدرسي أكثر كفاءة وفعالية لجميع المعنيين.