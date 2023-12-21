دراسة جديدة تكشف عن أفضل الأماكن للعيش فيها عام 2023

كشف تقرير حديث لمجلة Money عن أفضل 50 مكانًا للعيش في الولايات المتحدة بحلول عام 2023، وقد ضمت القائمة مدينتين في جنوب كاليفورنيا. وتحتل إيرفاين المركز 13، بينما تأتي سان دييغو في المركز 22.

وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل الفرص الاقتصادية، ونوعية الحياة، والتنوع، والآفاق المستقبلية للمدن.

تقع إيرفاين في مقاطعة أورانج، وهي مجتمع نابض بالحياة يوفر مجموعة واسعة من فرص العمل والمدارس ذات التصنيف العالي ووفرة من خيارات الترفيه. يمكن للمقيمين الاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام ذات المستوى العالمي في مراكز التسوق البارزة مثل إيرفين سبيكتروم وساوث كوست بلازا وفاشن آيلاند.

سيجد عشاق الهواء الطلق الكثير مما يحبونه في إيرفاين، حيث يوجد أكثر من 60 متنزهًا عامًا و400 ميل من مسارات الدراجات. علاوة على ذلك، ستأخذك حوالي 20 دقيقة بالسيارة إلى الشواطئ الجميلة، وأكثر من ثلث المدينة مخصص للحدائق والممرات والمحميات الطبيعية.

والجدير بالذكر أن إيرفين تفتخر بأدنى معدل لجرائم العنف للفرد بالنسبة لحجمها على مدى العقدين الماضيين. يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مدينة لوس أنجلوس المجاورة أو التوجه إلى الجبال في بيج بير للقيام برحلة يومية.

يحظى النظام المدرسي في المدينة بتقدير كبير، حيث احتلت جامعة كاليفورنيا في إيرفين المرتبة الخامسة في قائمة Money لأفضل الكليات في كاليفورنيا والمرتبة التاسعة بشكل عام لأفضل 5 كلية في أمريكا.

سان دييغو، المعروفة باسم "أفضل مدينة في أمريكا"، هي ملاذ لمحبي الشاطئ بشواطئها ذات المستوى العالمي والطقس اللطيف على مدار العام. توفر المدينة أسلوب حياة مريح ومنطقة وسط مدينة مزدهرة.

تعد حديقة بالبوا، التي تمتد على مساحة 1,000 فدان، نقطة جذب رئيسية في سان دييغو، حيث تضم حديقة حيوان سان دييغو الشهيرة و15 متحفًا ومركزًا للبستنة ومسرح أولد غلوب.

يمكن للمقيمين استكشاف 340 متنزهًا في المدينة و40,000 ألف فدان من المساحات المفتوحة، والاستمتاع بأنشطة مثل التجديف بالكاياك وصيد الأسماك وركوب الأمواج ومشاهدة الحيتان.

تعد سان دييغو أيضًا موطنًا لنظام مدرسي رفيع المستوى، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا سان دييغو ذات التصنيف العالي. يتم دعم سوق العمل في المدينة من قبل شركات اتصالات تكنولوجيا المعلومات مثل كوالكوم ونوكيا، فضلا عن عدد متزايد من شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.

على الرغم من سمعة ولاية كاليفورنيا في السكن الباهظ الثمن، إلا أن سان دييغو تقدم أسعارًا للمنازل بأسعار معقولة مقارنة بمدن مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.

قام تقرير مجلة Money بتحليل أكثر من 1,370 مدينة وبلدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار تسع فئات بما في ذلك تكلفة المعيشة، والتنوع، والفرص الاقتصادية، والتعليم، ونوعية الحياة. يمكن العثور على القائمة الكاملة لأفضل 50 مكانًا للعيش فيه في عام 2023 في تقرير Money.

بشكل عام، تبرز هاتان المدينتان في كاليفورنيا من بين أفضل الأماكن للاستقرار، حيث توفران مزيجًا من الفرص الاقتصادية ونوعية الحياة والمرافق المرغوبة.