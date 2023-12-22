اثنان من سكان كاليفورنيا المحظوظين يفوزان بالجائزة الكبرى في ميجا الملايين

ملخص: في تحول مفاجئ للأحداث، ظهر شخصان محظوظان من كاليفورنيا كفائزين بالجائزة الكبرى Mega Millions ليلة الجمعة. ومع مجموع جوائز مذهل يبلغ 395 مليون دولار، سيحصل كل فائز على مبلغ ضخم قدره 197.5 مليون دولار. كما سيتم تقسيم الخيار النقدي، الذي تبلغ قيمته 189 مليون دولار، بالتساوي بين الشخصين المحظوظين إذا اختارا ذلك. تتزايد الإثارة مع تزايد الترقب للسحب التالي المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء الساعة 11 مساءً.

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الفائزون في برنامج Mega Millions في كاليفورنيا يحتفلون بفوزهم بالجائزة الكبرى التي غيرت حياتهم

ملخص: لكسر رتابة حياتهم اليومية، احتضن اثنان من سكان كاليفورنيا لحظة غيرت حياتهما عندما خرجا منتصرين في جائزة Mega Millions الكبرى ليلة الجمعة. سيتم تقسيم أموال الجائزة الفلكية البالغة 395 مليون دولار بالتساوي، حيث سيحصل كل فائز على مبلغ مذهل قدره 197.5 مليون دولار. وتتوفر أيضًا فرصة اختيار الخيار النقدي بقيمة 189 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحصل كلا الفائزين على حصة متساوية. مع بدء العد التنازلي للسحب التالي، تتزايد الإثارة والترقب بين عشاق اليانصيب في جميع أنحاء العالم. حدد تقويمك ليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءً، حيث تنتظرك فرصة أخرى للفوز الكبير!