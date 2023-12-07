تم القبض على محتالي بطاقات الهدايا في مخطط مقاطعة باكس

ألقى رجال المباحث في مقاطعة باكس مؤخرًا القبض على رجلين متورطين في مخطط لسرقة الأموال من بطاقات الهدايا. لقد تلاعب المحتالون بالجزء الخلفي من بطاقات الهدايا، واستخرجوا معلومات مهمة للوصول إلى الأموال. وبفضل يقظة الموظفين في شركة Giant in Plumstead Township، تم اكتشاف عملية الاحتيال.

لاحظ الموظفون أن بعض بطاقات الهدايا قد تم التلاعب بها وأبلغوا الشرطة. وبعد فحص بطاقات الهدايا، وجدوا كمية زائدة من الغراء على العبوة، مما أثار الشكوك. وكإجراء احترازي، تمت إزالة جميع بطاقات الهدايا على الفور من الرفوف.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهما قاما بوضع حوالي 75 بطاقة هدايا فيزا على رفوف المتجر. لقد حصلوا بالفعل على معلومات البطاقة مسبقًا. إذا تم شراء بطاقات الهدايا هذه وتفعيلها، فسيتم سرقة الأموال دون علم العملاء.

وتمكنت الشرطة من الحصول على لقطات كاميرات المراقبة للتعرف على المشتبه بهم وسيارتهم. بعد فترة وجيزة، تم القبض على جيان هي ومين هي في ويست جاسان عندما تعرف الضباط على لوحات ترخيصهم من حوادث سابقة في بلومستيد. عند القبض عليهم، تم العثور على المشتبه بهم بحوزتهم العديد من بطاقات هدايا نايكي.

وبينما تمكن الموظفون من منع شراء بطاقات الهدايا الاحتيالية، تحث الشرطة المتسوقين على توخي الحذر. يمكن أن يكون هذا النوع من الاحتيال مربحًا للغاية للمحتالين، حيث كان من الممكن أن تدر البطاقات الـ 75 التي تم استردادها من المتجر وحده ما لا يقل عن 3,100 دولار.

المشتبه بهما محتجزان حاليًا ويواجهان اتهامات في مقاطعة باكس. كما أنهم يواجهون اتهامات مماثلة من الإدارات الأخرى في المقاطعة. تنصح الشرطة المستهلكين بتوخي الحذر عند شراء بطاقات الهدايا، والبحث عن علامات العبث مثل إعادة لصق العبوة أو الشريط المغناطيسي الذي تم تمريره. إذا ظهرت أي شكوك، فمن الضروري إخطار موظفي المتجر على الفور.

من خلال البقاء يقظين، يمكن للمستهلكين المساعدة في منع الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال على بطاقات الهدايا وحماية أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.