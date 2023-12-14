تبسيط إعداد الحساب باستخدام مفاتيح المرور: حل أكثر أمانًا وسهولة

في منشور مدونة حديث، أعلن مدير منتج 1Password، ميتش كوهين، عن توسيع البرنامج التجريبي لمفتاح المرور للجمهور، مما يسهل على أي شخص إنشاء حساب. تكتسب مفاتيح المرور الآن قوة جذب بين العديد من الشركات، مما يوفر طريقة أكثر أمانًا وملاءمة لتأمين الحسابات وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.

بدلاً من الاعتماد على كلمة مرور رئيسية أو مفتاح سري، تستخدم مفاتيح المرور تقنية أمان تسمى تشفير المفتاح العام. عند إنشاء حساب 1Password باستخدام مفتاح مرور، يتم تزويد المستخدمين بمفتاح خاص ومفتاح عام. يظل المفتاح الخاص مشفرًا ولا تتم مشاركته مطلقًا مع 1Password، بينما يتم تخزين المفتاح العام بشكل آمن على خوادم الشركة لمصادقة محاولات تسجيل الدخول.

حتى لو تمكن المتسللون من الوصول إلى خوادم 1Password والمفتاح العام، فإن المفتاح الخاص المقابل مطلوب لتسجيل الدخول إلى الحساب. وهذا يضمن أنه حتى في حالة حدوث خرق للبيانات، تظل حسابات المستخدمين محمية.

في حين أن القدرة على فتح 1Password باستخدام مفتاح مرور تقتصر حاليًا على الحسابات الجديدة، فإن الشركة تخطط لإتاحة هذه الميزة لأصحاب الحسابات الحاليين في العام المقبل. سيوفر هذا خيارات أمان محسنة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن تاريخ إنشاء حساباتهم.

لإنشاء حساب 1Password باستخدام مفتاح مرور، يمكن للمستخدمين تنزيل وتثبيت تطبيق iOS أو Android. أثناء عملية التسجيل، سيُطلب منهم إنشاء مفتاح مرور. يمكن حفظ مفتاح المرور هذا في iCloud Keychain على iPhone أو Google Password Manager على جهاز Android، مما يضمن سهولة الوصول إليه عبر أجهزة متعددة.

يتم أيضًا تفصيل خطوات إعداد حساب بمفتاح مرور واستخدامه على أجهزة مختلفة على موقع 1Password ضمن قسم "فتح 1Password باستخدام مفتاح مرور (تجريبي)". بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى حسابات 1Password الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال البرنامج التجريبي العام نسخة تجريبية مجانية ممتدة حتى انتهاء الفترة التجريبية.

من خلال تطبيق مفاتيح المرور، يعمل 1Password على تبسيط عملية إعداد الحساب مع الحفاظ على أمان معلومات تسجيل دخول المستخدمين. باستخدام هذا النهج المبتكر، يمكن للأفراد حماية بياناتهم الحساسة دون الحاجة إلى تذكر كلمات المرور المعقدة، مما يجعل 1Password حلاً موثوقًا لجميع احتياجات إدارة كلمات المرور الخاصة بهم.