بيع سيارة بورش 1973 كاريرا RSR الشهيرة موديل 911 في مزاد علني

تم مؤخرًا بيع سيارة بورش 1973 كاريرا RSR موديل 911 النادرة والمرغوبة للغاية في حدث Goodwood Revival لعام 2023. السيارة، المعروفة باسم R7، هي واحدة من ثلاثة نماذج فقط مدعومة من المصنع. في حين أن سعر البيع الدقيق لا يزال غير معلن، فقد تم التأكيد على أن السيارة بيعت بالفعل.

تشتهر "911 كاريرا آر إس آر" بنسبها إلى عالم السباقات، ويتمتع هذا الطراز تحديداً بتاريخ مثير للإعجاب. وحققت المركز الرابع في سباق لومان 1973 ساعة عام 24، مما يجعلها أعلى سيارة RSR في سباق التحمل الشهير.

تم تعديل سيارة 911 كاريرا RSR هذه على نطاق واسع لأغراض السباق. تتميز برفارف واسعة، وجناح خلفي كبير مميز يعرف باسم "ماري ستيوارت"، ومحرك أكثر قوة سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات. صنفت هذه التعديلات سيارة RSR كنموذج أولي لسباق لومان عام 1973، مما يسمح لها بالتنافس ضد المتسابقين الرياضيين المخصصين بدلاً من السيارات القائمة على الإنتاج.

بقيادة هيربي مولر وجيس فان لينيب في لومان، انتهت السيارة خلف ثلاثة نماذج أولية فقط من ماترا سيمكا وفيراري. بعد لومان، واصلت R7 مسيرتها في السباقات مع فريق المصنع، حيث شاركت في السباقات في Österreichring وWatkins Glen.

بعد أيام السباق، تم تغيير ملكية R7 عدة مرات. تم بيعها لمالك فريق السباق المكسيكي هيكتور ريباك ولاحقًا لجامع الأعمال الإيطالي ماسيمو باليفا. لما يقرب من ثلاثة عقود، ظلت السيارة مخفية تحت ملكية باليفا، مما أدى إلى انتشار شائعات بأنها تعرضت للتحطيم والتفكيك.

في حوالي عام 2009 أو 2010، أرسلت باليفا R7 إلى فرنسا لترميمها، وبعد ذلك تم بيعها إلى أحد هواة جمع العملات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، دخلت السيارة في معركة قانونية حول هويتها، حيث ادعى مالك آخر أنه يمتلك سيارة R7 الحقيقية. تم إحضار مهندس بورشه ومدير الفريق نوربرت سينجر في النهاية للتحقق من صحة المقال الأصلي.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر بيع سيارة R3.7 بين 5.7 مليون و7 مليون جنيه إسترليني في المزاد، ومن الممكن أن يصل سعر بيعها إلى 7.1 مليون دولار. وفي حين أن هذا رقم كبير، فمن المهم أن نلاحظ أنه لا يرقى إلى مستوى البيع القياسي لنموذج سباق 1970K عام 917، والذي تم استخدامه في فيلم Steve McQueen "Le Mans" وبيعه بمبلغ 14 مليون دولار في عام 2017.

مصادر:

- بونهامز

- محرك الأقراص