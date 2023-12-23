1972 شيفروليه كامارو Z28: سيارة كلاسيكية نادرة في حالة بدائية

ملخص: شيفروليه كامارو Z1972 موديل 28 هي سيارة كلاسيكية أسطورية ومرغوبة. إن سيارة Z28 هذه، التي تم رصدها في مزاد للسيارات الكلاسيكية، هي سيارة ناجية لم تقطع سوى عدد قليل من الأميال وتم ترميمها بدقة. بفضل مظهرها الخارجي المذهل باللون الذهبي موهافي، وخطوطها المزدوجة، وتصميمها الداخلي الذي لا تشوبه شائبة، فهي كبسولة زمنية زرقاء حقيقية تعود إلى أوائل السبعينيات. مجهزة بمحرك V1970 صغير الحجم بحجم 350 بوصة مكعبة، تعد سيارة تشيفي النادرة هذه سيارة حصان جاهزة للحلبات بقوة مذهلة. على الرغم من أنه تم بيعها بالمزاد العلني بالفعل، إلا أن سيارة Z8 موديل 1972 تعد بمثابة صفقة لعشاق السيارات العضلية الذين يقدرون حالتها الأصلية.

تعد سيارة شيفروليه كامارو Z1972 موديل 28 بمثابة تمثيل رائع للجيل الأول الشهير من كامارو. بفضل تشطيبها المذهل باللون الذهبي موهافي وخطوطها المزدوجة، فإنها تجسد جوهر جماليات أوائل السبعينيات. تبدو السيارة، التي اكتشفها موقع "Corner Classic Car Hunter" على موقع يوتيوب، وكأنها خرجت للتو من ورشة ترميم. ومع ذلك، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في عدد الكيلومترات المنخفض بشكل ملحوظ الذي يبلغ 1970 ميلًا فقط، مما يجعلها كبسولة زمنية نادرة وحقيقية.

في الداخل، يواصل التصميم الداخلي سحره القديم، ويتميز بمقاعد وألواح أبواب باللون البني، يكملها سجاد بني غني ولوحة عدادات باللون الأخضر/الذهبي. تعكس المقصورة روح أوائل السبعينيات، وتنقل أي شخص يدخل إلى حقبة ماضية. قد لا يكون مزيج الألوان المرغوب فيه أكثر، لكنه يضيف إلى أصالة وجاذبية هذه الكلاسيكية النقية.

تحت غطاء المحرك، تحتفظ سيارة Z1972 موديل 28 بمحرك V350 صغير الحجم سعة 8 بوصة مكعبة في المصنع الأصلي، والذي حل محل الوحدة الأولية البالغة 302 بوصة مكعبة. على الرغم من انخفاض معدل القدرة الحصانية الصافية على مر السنين بسبب لوائح الانبعاثات والاستهلاك، إلا أن Z28 لا تزال توفر قوة مذهلة. مع ناقل الحركة اليدوي رباعي السرعات، تعد السيارة بتجربة قيادة مبهجة لأولئك الذين يحالفهم الحظ بالجلوس خلف عجلة القيادة.

ما يميز Z28 عن الآخرين هو ندرته. من إجمالي إنتاج 68,651 سيارة كمارو في عام 1972، تم تجهيز 2,575 سيارة فقط بحزمة Z28. وتزيد هذه الندرة من استحسانها بين هواة جمع السيارات، مما يجعلها اكتشافًا خاصًا حقًا لأي متحمس لسيارة قوية.

على الرغم من أن سيارة شيفروليه كامارو Z1972 موديل عام 28 قد تم بيعها بالفعل بالمزاد العلني، إلا أنها تظل سيارة كلاسيكية استثنائية في حالة ممتازة. في حين أن السعر النهائي لم يتم الكشف عنه، إلا أن المزايدة وصلت إلى 70,000 ألف دولار، وهي صفقة جيدة لسيارة من هذا العيار. شاهد الفيديو أدناه لإلقاء نظرة على هذا الجمال الخالد وانغمس في التاريخ الغني وجاذبية كامارو Z28.