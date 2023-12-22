قطعت العديد من العلامات التجارية علاقاتها مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بشون كومز وسط مزاعم الاعتداء الجنسي

اتخذت العديد من العلامات التجارية قرارًا بقطع العلاقات مع منصة التجارة الإلكترونية التابعة لشون كومز، Empower Global، بعد سلسلة من ادعاءات الاعتداء الجنسي والعنف الجسدي ضد المنتج ورجل الأعمال. أكدت ما مجموعه 18 علامة تجارية انفصالها عن السوق عبر الإنترنت للشركات المملوكة للسود بعد أن اتهمت مغنية آر أند بي كاسي فينتورا وثلاث نساء أخريات كومبس. العلامات التجارية متحدة في إدانتها للسلوك المزعوم ودعمها للضحايا. وشددت أنيت نجاو، مؤسسة House of Takura، على أهمية تصديق الضحايا والتحدث علنًا ضد الأفراد الأقوياء. ورددت علامات تجارية أخرى، مثل Nuudii System وNo One Clothiers وTsuri وFulaba، مشاعر مماثلة، معربة عن التزامها بالوقوف ضد سوء المعاملة والتمسك بقيمها المتمثلة في تمكين المرأة واحترامها ودعمها.

يمثل رحيل العلامات التجارية سقوطًا كبيرًا لشركة Empower Global، التي تم إطلاقها على نطاق واسع في يوليو وتم تصميمها لدعم وتمكين الشركات المملوكة للسود. استثمر كومز أكثر من 20 مليون دولار في المشروع وذكر أن المنصة كانت أداة حيوية لتنويع الصناعات وخلق الفرص لمجتمعه. ومع ذلك، فإن الادعاءات ضده دفعت العلامات التجارية إلى قطع العلاقات ليس فقط بسبب التزامها تجاه الضحايا، ولكن أيضًا بسبب الأداء الباهت على المنصة.

في حين اختارت بعض العلامات التجارية البقاء في Empower Global، فإن الأغلبية إما قطعت علاقاتها على الفور أو تراقب الوضع قبل اتخاذ القرار النهائي. أثارت الادعاءات ضد كومز مخاوف بشأن مكانة العلامة التجارية وارتباطها. تنتظر العلامات التجارية مثل Anu’Crown Luxury Brims ظهور الحقائق الكاملة قبل تحديد خطواتها التالية.

ومع استمرار هذه الادعاءات في التأثير على أعمال كومز، يبقى أن نرى كيف ستؤثر التداعيات على علامته التجارية الشخصية ومشاريعه المختلفة. إن أهمية أخذ الادعاءات على محمل الجد، ودعم الضحايا، والوقوف ضد سوء المعاملة، هي مواضيع يتردد صداها في القرارات التي تتخذها العلامات التجارية التي تقطع علاقاتها مع Empower Global.