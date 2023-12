استعد لمغامرة مليئة بالأدرينالين في عالم ما بعد نهاية العالم في "اليوم السابق". تأخذك لعبة الرعب MMO ذات العالم المفتوح هذه، التي طورتها شركة Fntastic، إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث اجتاح الزومبي المجتمع. باعتبارك عضوًا ذا أولوية أو Ultimate في GeForce NOW، يمكنك بث هذه اللعبة على أي جهاز يدعم RTX ON.

انغمس في مدينة New Fortune City ذات التفاصيل الجميلة والمليئة بناطحات السحاب الشاهقة ومراكز التسوق المترامية الأطراف والملاعب الكبرى. استكشف العالم الواسع باستخدام مجموعة متنوعة من المركبات، وواجه لاعبين آخرين ومخلوقات مصابة للبقاء على قيد الحياة. اجمع الغنائم القيمة، وأكمل المهام، وقم ببناء منزلك الخاص أثناء تنقلك عبر دورة النهار والليل المتغيرة باستمرار.

استمتع بتجربة إعادة بناء المجتمع وأنت مستريح على أريكتك، وقم ببث اللعبة من السحابة. يمكن للأعضاء ذوي الأولوية الاستمتاع باللعبة بدقة تصل إلى 1080 بكسل و60 إطارًا في الثانية، بينما يمكن للأعضاء النهائيين الاستفادة من جلسات اللعب الأطول والدقة الفائقة وحتى البث بدقة 4K مع ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية. تتميز كلتا العضويتين بتتبع الأشعة في الوقت الفعلي، مما يوفر إضاءة سينمائية مذهلة لكل لقاء مع الموتى الأحياء.

انطلق في رحلة ملحمية في "Avatar: Frontiers of Pandora"

ادخل إلى عالم Pandora الخيالي مع "Avatar: Frontiers of Pandora"، لعبة المغامرة والحركة في العالم المفتوح من Ubisoft. استنادًا إلى أفلام Avatar الناجحة، تغوص هذه اللعبة في أعماق منطقة Pandora غير المستكشفة والتي تسمى Western Frontier. باعتبارك عضوًا في GeForce NOW Ultimate، يمكنك بث هذه المغامرة الملحمية على أي جهاز، مدعومًا بخوادم GeForce RTX 4080 في السحابة.

انضم إلى القبائل الأخرى لحماية Pandora من شركة RDA المتعطشة للموارد. قم بتخصيص شخصيتك، وصنع معدات جديدة، وقم بترقية مهاراتك وأسلحتك للاستفادة من القوة وخفة الحركة المذهلة. حلق في السماء على Banshees، وهي مخلوقات أسطورية تشبه التنين تتيح لك استكشاف الحدود الغربية الشاسعة والانخراط في قتال جوي مثير مع RDA.

استمتع بتجربة هذه المغامرة المذهلة بصريًا كما لم يحدث من قبل مع GeForce NOW. يمكن لأعضاء Ultimate الاستمتاع باللعبة بدقة تصل إلى 4K، والانغماس في المناظر الطبيعية الخصبة والمناظر الخلابة لباندورا. دع شجاعة Na'vi وتصميمها يرشدانك بينما تقاتل من أجل مستقبل هذا العالم الاستثنائي.

اكتشف عوالم Ori الساحرة على GeForce NOW

انطلق في رحلة آسرة عبر عوالم Ori الساحرة مع GeForce NOW. انضم إلى حارس الروح Ori وهو يستكشف المناظر الطبيعية المذهلة المليئة بالمخاطر في "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" و"Ori and the Will of the Wisps". تُعد عناوين Xbox PC Game Pass هذه أحدث الإضافات إلى مكتبة GeForce NOW، مما يوفر للأعضاء فرصة لتجربة سلسلة المغامرات الحائزة على جوائز.

في "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition"، ساعد Ori على استعادة التوازن للغابة بعد انفصاله عن منزله أثناء عاصفة مدمرة. بالتعاون مع الروح المسماة Sein، يجب على Ori العثور على مصيره الحقيقي والتغلب على الكارثة في عالم Nibel الجميل.

واصل رحلة Ori في "Ori and the Will of the Wisps"، حيث ستغامر بالدخول إلى أرض Niwen الجديدة. ساعد بومة مكسورة الأجنحة تُدعى Ku وعالج الأرض من الفساد المظلم بينما تكتشف أصدقاء وأعداء وأسرارًا جدد على طول الطريق.

يمكنك بث هذه المغامرات الجذابة على أي جهاز تقريبًا، وذلك بفضل قوة السحابة. يمكن لأعضاء GeForce NOW Ultimate أيضًا تحسين تجربة الألعاب الخاصة بهم من خلال النطاق الديناميكي العالي على الأجهزة المدعومة، والانغماس في الصور المذهلة لسلسلة Ori.

استكشف LEGO Fortnite في السحابة

استعد لمزيج فريد من LEGOs وFortnite مع "LEGO Fortnite" على GeForce NOW. تتيح لك هذه اللعبة، التي طورتها Epic Games، إطلاق العنان لإبداعك من خلال بناء وتخصيص قاعدة المنزل النهائية باستخدام عناصر LEGO. قم بتجنيد القرويين لجمع المواد والبقاء على قيد الحياة أثناء الليل، وابدأ في مغامرات جريئة بحثًا عن الموارد النادرة في الكهوف العميقة.

لا تفوّت 17 لعبة جديدة تنضم إلى مكتبة GeForce NOW، بما في ذلك "World War Z: Aftermath" و"Warhammer 40,000: Rogue Trader" و"Fortnite Festival". هناك شيء يمكن للجميع الاستمتاع به على GeForce NOW، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب لكل تفضيلات الألعاب.

على الرغم من أن لعبة "Halo Infinite" المرتقبة واجهت بعض المشكلات التقنية خلال إصدارها المقرر في سبتمبر، إلا أن فريق GeForce NOW يعمل بنشاط مع Microsoft ومطور الألعاب 343 Industries لجلب اللعبة إلى الخدمة في المستقبل القريب. ترقبوا GFN الخميس لمزيد من التحديثات حول هذا التطور المثير.

ما هي الألعاب التي تفكر فيها في نهاية هذا الأسبوع؟ شارك أفكارك معنا على Twitter أو في التعليقات أدناه، ولا تنس تضمين #RTXON للحصول على نقاط إضافية. مع GeForce NOW، الإمكانيات لا حصر لها.