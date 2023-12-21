10 تمارين أرضية فعالة للتخلص من دهون البطن

من المفاهيم الخاطئة حول فقدان دهون البطن أن تمارين القلب التي لا نهاية لها مثل الركض والبطن هي أفضل الحلول. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الجمع بين تدريبات القوة وتمارين القلب أكثر فعالية. فيما يلي عشرة تمارين أرضية يمكن أن تساعدك على إذابة دهون البطن وتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك.

1. الجرش العكسي: استلقِ مع إبقاء أسفل ظهرك مسطحًا على الأرض وارفع قدميك نحو جسمك. قم بثني عضلات بطنك أثناء خفض ساقيك ببطء. أكمل ثلاث مجموعات من 10 إلى 15 ممثلًا.

2. الجرش دراجة: استلقي على ظهرك مع وضع يديك في مؤخرة رأسك. قم بتدوير جسمك عن طريق جلب أحد مرفقيك نحو الركبة المقابلة مع تمديد الساق الأخرى. قم بثني عضلات بطنك وكرر الأمر. أكمل ثلاث مجموعات من 30 ممثلًا.

3. مصاعد الورك الجانبية: قم بمحاذاة كتفك مع معصمك على الحائط وضع قدميك فوق بعضهما البعض. قم بإمالة الوركين لأعلى ولأسفل، مع إشراك عضلاتك المائلة. قم بأداء ثلاث مجموعات من 10 عدات على كل ساق.

4. تمرين الضغط بتحرير اليد: اتخذ وضعية تمرين الضغط، وقم بخفض جسمك ورفع يديك عن الأرض قبل دفع نفسك للأعلى مرة أخرى. ثني ثلاثية الرؤوس والصدر في الأعلى. أكمل ثلاث مجموعات من 10 إلى 15 ممثلًا.

5. الشكل 8: أثناء الاستلقاء للخلف مع تمديد ساقيك، ارسم الشكل 8 برجليك، مع الحفاظ على التوتر في قلبك. أكمل ثلاث مجموعات من 8 إلى 10 ممثلين.

6. يمشي البط: ابدأ في وضع القرفصاء العميق واتخذ خطوات صغيرة للأمام والخلف مع الحفاظ على شد جسمك وتوتر ساقيك. أكمل ثلاث إلى أربع مجموعات من 15 ممثلًا في كل اتجاه.

7. تمارين الضغط مع رفع القدمين: ضع قدميك على سطح ثابت وقم بإجراء تمرينات الضغط مع تثبيت جذعك ورفع الوركين. أكمل ثلاث إلى أربع مجموعات من 10 إلى 15 ممثلًا.

8. اللوح الجانبي مع رفع الساق: اتخذ وضعية اللوح الخشبي الجانبي وارفع ساقك العلوية، مع الضغط على عضلات المؤخرة في الأعلى. أكمل ثلاث إلى أربع مجموعات من 10 عدات لكل ساق.

9. تمرين القرفصاء مع النبض: قم بخفض نفسك في وضعية القرفصاء المنفصلة والنبض عن طريق الصعود بمقدار ربع الطريق قبل العودة إلى الموضع المنخفض. قم بالقيادة من خلال الساق الأمامية لتأتي إلى الأعلى. أكمل ثلاث إلى أربع مجموعات من 1 عدات لكل ساق.

10. في تويست: استلق على ظهرك مع ثني ركبتيك ثم رفعهما للأعلى مع الوصول إلى كل جانب بأرجل ممتدة. أكمل ثلاث إلى أربع مجموعات من 10 ممثلين على كل جانب.

من خلال دمج هذه التمارين الأرضية في روتينك والحفاظ على نظام غذائي صحي، ستكون في طريقك إلى إذابة دهون البطن وتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك. تذكر أن الاتساق هو المفتاح.