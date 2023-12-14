يجد المتقاعدون الراحة في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الضمان الاجتماعي أو دخل التقاعد

ملخص:

يكشف استطلاع حديث أجرته شركة BlackRock, Inc. أن 56% فقط من المدخرين في مكان العمل في عام 2023 يعتقدون أنهم يسيرون على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمدخراتهم التقاعدية، مما يؤدي إلى عدد متزايد من العمال الذين يخططون لتأخير التقاعد. وأدى تقلب السوق ونقص دخل التقاعد إلى تآكل الثقة في الأمن المالي. ولتنويع المخاطر وضمان الاستقرار، يوصي الخبراء بإستراتيجية استثمارية متوازنة تشمل الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل السندات. تشير CNN إلى أن السندات الأقصر قد تكون خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين.

وفي الوقت نفسه، يعتمد الملايين من الأميركيين على مزايا الضمان الاجتماعي كمصدر أساسي للدخل أثناء التقاعد. ومع ذلك، فإن متوسط ​​الاستحقاقات البالغة 1,781.63 XNUMX دولارًا يقل بكثير عن الإنفاق الشهري المقدر للمتقاعدين، مما يؤدي إلى عيش الكثير منهم تحت خط الفقر. وفي ضوء ذلك، ينصح الخبراء المتقاعدين بالتفكير في الانتقال إلى ولايات لا تفرض ضرائب على الضمان الاجتماعي أو دخل التقاعد من أجل تعظيم فوائدهم.

وفقا لشركة تشارلز شواب، تعتمد المسؤولية الضريبية إلى حد كبير على مكان إقامة الشخص. ولحسن الحظ، هناك العديد من الولايات في الولايات المتحدة التي لا توجد بها ضريبة دخل يمكن للمتقاعدين أخذها بعين الاعتبار. لا تقدم هذه الولايات إعفاءات ضريبية فحسب، بل تقدم أيضًا تكاليف معيشة أقل، مما يجعلها جذابة ماليًا للتقاعد.

تعرض المقالة التالية قائمة بـ 15 ولاية لا تفرض ضرائب على الضمان الاجتماعي أو دخل التقاعد وتوفر معلومات إضافية مثل الملاءمة الضريبية ومؤشر تكلفة المعيشة والتفضيلات المناخية. ألاسكا، على سبيل المثال، معروفة ببيئتها الصديقة للضرائب، وغياب ضرائب المبيعات أو العقارات، والمناظر الطبيعية الخلابة. إن اتخاذ قرار بالانتقال إلى دولة معفاة من الضرائب يمكن أن يحسن الأمن المالي للمتقاعدين ويعزز نوعية حياتهم أثناء التقاعد.