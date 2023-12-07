المنشآت الفنية الجديدة تضيء مدينة نيويورك

مع اقتراب فصل الشتاء، تمتلئ مدينة نيويورك بالمنشآت الفنية الجديدة والمثيرة التي تستحق الاستكشاف. فيما يلي بعض المنشآت والمعالم السياحية التي يجب مشاهدتها والتي تحدث طوال شهر ديسمبر.

1. ليالي مشعة في سنترال بارك

بإذن من محمية سنترال بارك

من المقرر أن ينبض سنترال بارك بالحياة من خلال عرض مبهر للأضواء والألوان في تركيب Radiant Nights. ستحول هذه التجربة الغامرة، التي ابتكرتها الفنانة الشهيرة أورورا كورتيس، الحديقة إلى أرض العجائب السحرية. سينبهر الزوار بآلاف الزهور والأشجار والمنحوتات المضيئة، مما يخلق مشهدًا يحبس الأنفاس. سيكون هذا التثبيت المجاني مفتوحًا للجمهور من الغسق حتى الفجر طوال شهر ديسمبر.

2. قماش حضري على جسر بروكلين

مصدر الصورة: مجلس بروكلين للفنون

سيكون جسر بروكلين بمثابة لوحة ضخمة للفنانين المحليين في مشروع Urban Canvas. يهدف هذا التثبيت المبتكر إلى عرض المشهد الفني النابض بالحياة والمتنوع في بروكلين. سيتم منح فناني الجرافيتي والرسامين ورسامي الجداريات الفرصة لإنشاء أعمال فنية فريدة من نوعها على أقسام مختارة من الجسر، وتحويلها إلى معرض خارجي نابض بالحياة. يمكن للزوار مشاهدة تحول الجسر واستكشاف التعبيرات الإبداعية للمجتمع الفني في بروكلين.

3. الموجات الحركية في هدسون ياردز

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تم إعداد Hudson Yards لاستضافة تثبيت تفاعلي وديناميكي يسمى Kinetic Waves. يتميز هذا التثبيت، الذي أنشأته مجموعة الفنانين Flux، بسلسلة من العناصر النحتية واسعة النطاق التي تستجيب لحركة الزوار والبيئة المحيطة. وبينما يتجول الزوار في الفضاء، تدب الحياة في المنحوتات، مما يخلق أنماطًا بصرية وأصواتًا ساحرة. تهدف Kinetic Waves إلى إشراك المشاهدين في تجربة حسية فريدة من نوعها، مما يطمس الخطوط الفاصلة بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة.

4. التلألؤ في تايمز سكوير

مصدر الصورة: تحالف تايمز سكوير

سيتم تحويل تايمز سكوير إلى أرض العجائب المضيئة مع تركيب Luminescent. تم تصميم هذه التجربة الضوئية والصوتية الغامرة، التي ابتكرتها فنانة الوسائط المتعددة ليزا بارك، لإثارة شعور بالدهشة والرهبة. يمكن للزوار التجول عبر متاهة من الأضواء المتلألئة وتجربة التفاعل بين الصوت واللون والحركة. يوفر Luminescent لحظة من الراحة والتأمل في قلب المدينة الصاخبة.

توفر هذه المنشآت الفنية فرصة فريدة للتفاعل مع المشهد الثقافي النابض بالحياة في المدينة وتجربة الفن بطرق جديدة ومثيرة. سواء كنت تتجول في حقل من المجالات المضيئة أو تستكشف عرضًا ضوئيًا ملونًا، فمن المؤكد أن هذه التركيبات ستأسر الزوار وتلهمهم طوال شهر ديسمبر.